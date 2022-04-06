المعمول السعودي بحشوة التمر على أصوله بمقادير أقتصادية ودايبة دوب ألذ معمول ممكن تدوقيه

طريقة عمل اطريقة عمل المعمول حيث يعتبر المعمول من الحلويات الشهية واللذيذة التى يحبها الكبار والأطفال، ويتم عملها خاصة في عيد الفطر، كما أنه منتشر في الوطن العربي وخاصة دول الشام والخليج، لذا سوف نذكر لكم ما هي أسهل طريقة لتحضير أشهى و ألذ معمول.

مكونات المعمول السعودي

يعتبر المعمول من الحلويات الشهية واللذيذة التى يحبها الجميع، ويتم تحضيرة بشكل خاص في عيد الفطر المبارك، والطريقة كالتالي:-

٢كوب من الزيت.

٢كوب من ماء الورد.

٢كوب من ماء الزهر.

٢كوب من السمن المذاب.

٤كيلو جرام من السميد الناعم.

٢ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٢ملعقة كبيرة من المحلب.

٢ملعقة صغيرة من المستكة.

لتر ماء دافئ للعجن.

مكونات حشوة التمر

٤أكواب من التمر منزوع البذر.

٢ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

٢ملعقة كبيرة من الزيت والسمن.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحون.

نصف كوب من الماء.

مكونات حشوة الفستق

٢كوب من الفستق الحلبي.

٤ملاعق كبيرة من القطر، والسكر.

٢ملعقة كبيرة من ماء الورد وماء الزهر.

طريقة تحضير المعمول السعودي

نقوم بوضع السميد والزيت والسمن في وعاء عميق ونفرك السميد جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات ببعضها البعض، ويترك السميد جانبًا لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نقوم بإضافة جميع المكونات الخاصة بالعجينة إلى السميد ونقلب جيدًا مع إضافة الماء ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نحضر صينية كبيرة الحجم وندهنها بالزيت، ثم نقوم بفرد نصف كمية العجين مع الحرص بمساواة أطرافها جيدًا.

ثم نقوم بوضع الحشوة الراغبين بيها في منتصف العجين، ثم نقوم بوضع كمية العجين المتبقية ونغلق جيدًا.

ثم بعد ذلك نقطع العجين من خلال أشكال مخصصه للمعمول على شكل مربعات أو مثلثات أو دوائر، ثم بعد ذلك نقوم بنقش سطح المعمول كل على حده.