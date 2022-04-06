نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلي بعد الفطار بتحضير الكريم كراميل على أصوله بمقادير مظبوطة بكل تكاتها وأسرارها في المقال التالي
يعد الكريم كراميل أحد ألذ أطباق الحلوى لدى الصغار والكبار على السواء، لذا نلاحظ تزايد عمليات البحث عن طريقة عمل الكريم كراميل خلال الآونة الأخيرة، حيث تعد تلك الحلوى من أفضل الوصفات التي يمكن تقديمها خلال العزومات وبعض المناسبات الخاصة، كما أنها لا تحتاج إلى بذل مجهود قوي وتتميز بسهولة تحضيرها من مكونات بسيطة للغاية، سنتعرف خلال هذا المقال على طريقة تحضير هذا النوع من الحلوى في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل الكريم كراميل
من الحلوى الشهية والتي تنتشر في معظم الدول العربية هو طبق الكريم كراميل فمن الممكن أن يتم شراؤه جاهز أو نقوم بتجهيزه في البيت، ويتم عمله بكثرة في فصل الصيف وذلك لأن يتم تناوله عندما يكون بارد فبعد تجهيزه نضعه في الثلاجه لعدة ساعات حتى يتماسك ويكون بارد وطريقته سريعة جدا.
يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الحلوى غير مكلف على الإطلاق، حيث يمكن تحضيره بمكونات بسيطة اقتصادية لعمل كمية تكفي لعدد كبير من الأفراد، بدلا من شرائه من المحلات بسعر مرتفع و يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
مقادير الكريم كراميل:
- أربعة أكواب من الحليب السائل.
- أربع ملاعق من السكر.
- خمس بيضات متوسطة الحجم.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
- ملعقة بشر برتقال صغيرة.
طريقة تحضير الكريم كراميل
إليكي طريقة تحضير الكريم كراميل .
- توضع حلة مناسبة الحجم على النار ثم يوضع داخلها السكر مع التقليب المستمر، ويترك على اللهب حتى يتحول لونه الى اللون الذهبي.
- يتم إحضار قالب مناسب يصب داخله الكراميل ثم يفرد بحيث يتواجد في الجوانب بالإضافة إلى القاع.
- يوضع القالب داخل المبرد لمدة تتراوح من خمس حتى عشر دقائق.
- توضع كمية اللبن داخل إناء على الموقد ثم يضاف إليه السكر، بالإضافة إلى كل من الفانيليا وتضاف بقية المكونات إلى الخليط السابق.
- يتم خفق البيض جيدا ثم يضاف الى اللبن الموضوع على النار مع ضرورة التقليب بشكل سريع.
- يتم صب الخليط السابق داخل قالب الكراميل الذي سبق تحضيره، وذلك بعد إخراجه من المبرد ثم يوضع القالب داخل وعاء أكبر منه قليلا.
- يوضع داخل الوعاء كمية من الماء ثم يوضع داخل الفرن لمدة تتراوح من ساعة إلا ربع حتى ساعة كاملة.
- يتم إخراج الكريم كراميل من الفرن ثم يترك جانبا حتى يبرد تماما، ثم يوضع داخل المبرد لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم يقدم للأكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلي بعد الفطار بتحضير الكريم كراميل على أصوله بمقادير مظبوطة بكل تكاتها وأسرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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