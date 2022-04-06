حلي بعد الفطار بتحضير الكريم كراميل على أصوله بمقادير مظبوطة بكل تكاتها وأسرارها

يعد الكريم كراميل أحد ألذ أطباق الحلوى لدى الصغار والكبار على السواء، لذا نلاحظ تزايد عمليات البحث عن طريقة عمل الكريم كراميل خلال الآونة الأخيرة، حيث تعد تلك الحلوى من أفضل الوصفات التي يمكن تقديمها خلال العزومات وبعض المناسبات الخاصة، كما أنها لا تحتاج إلى بذل مجهود قوي وتتميز بسهولة تحضيرها من مكونات بسيطة للغاية، سنتعرف خلال هذا المقال على طريقة تحضير هذا النوع من الحلوى في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الكريم كراميل

من الحلوى الشهية والتي تنتشر في معظم الدول العربية هو طبق الكريم كراميل فمن الممكن أن يتم شراؤه جاهز أو نقوم بتجهيزه في البيت، ويتم عمله بكثرة في فصل الصيف وذلك لأن يتم تناوله عندما يكون بارد فبعد تجهيزه نضعه في الثلاجه لعدة ساعات حتى يتماسك ويكون بارد وطريقته سريعة جدا.

يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الحلوى غير مكلف على الإطلاق، حيث يمكن تحضيره بمكونات بسيطة اقتصادية لعمل كمية تكفي لعدد كبير من الأفراد، بدلا من شرائه من المحلات بسعر مرتفع و يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

مقادير الكريم كراميل:

أربعة أكواب من الحليب السائل.

أربع ملاعق من السكر.

خمس بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

ملعقة بشر برتقال صغيرة.

طريقة تحضير الكريم كراميل

إليكي طريقة تحضير الكريم كراميل .