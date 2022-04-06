إعملي الحواوشي الإسكندراني بكل سهولة في البيت فخطوة واحدة

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الحواوشي الإسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية وعلى الرغم من وجود طرق كثيرة لعمل الحواوشى تبقى الطريقة الإسكندرانية هي الأطعم والألذ ومن المعروف أن الأساس في الحواوشى هي العجينة والحشوات تختلف حسب رغبة كل شخص فيمكنك حشوه باللحم المفروم أو السجق أو البسطرمة واليوم سوف نقدم لكي طريقة عمل عجينة مظبوطة وصحيحة للحواوشي الإسكندراني بكل أسرارها. مكونات عمل وتحضير عجينة الحواوشي الإسكندراني: ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

4 كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من اللبن الدافئ.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات حشوة الحواوشي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 من البصل الكبير.

فلفل أحمر وأخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

كوب من البقدونس.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشى.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني: أولا نقوم بإعداد العجينة، نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كوب ونصف من اللبن والخميرة والسكر ونقوم بمزجهم معاً جيداً ثم نغطيها بإسترتش بلاستيكي ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

بعد مرور العشر دقائق نقوم بإضافة الملح والبيكنج بودر والزبادي ونقوم بخلطهم بواسطة المضرب اليدوي ثم نقوم بإضافة الدقيق المخصص للمخبوزات ونقوم بعجنه باليد.

ثم نقوم بإضافة الزيت إلى العجينة بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.

ثم نقوم بتقطيعها إلى 8 قطع متساوية ونضعهم فى صينية مدهونة بالزيت وندهن القطع بالزيت من أعلى ثم نتركهم نصف ساعة أخرى لترتاح قبل الخبز.

وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز الحشو، نقوم بوضع بصل مقطع على اللحمة المفرومة والفلفل الأخضر والثوم والبقدونس والبهارات ونقوم بوضع جميع المكونات في المفرمة وإذا لا تمتلكي مفرمة فنقوم بوضع المكونات كلها في الكبة ماعدا اللحمة ثم يتم مزجهم معاً.

بعد مرور النصف ساعة نقوم بأخذ قطعة من العجين ونفردها بواسطة النشابة ثم نضع داخلها اللحمة ونقوم بفرد قطعة عجين أخرى ونضعها على اللحمة لكي نغلق الحواوشي ونقفل أطراف العجين جيداً.

ونقوم بدهن الوجه بالسمن، ثم نضع رشة من السمسم ورشة من حبة البركة على الوجه، ونقوم بوضعه في فرن ساخن جداً لمدة ربع ساعة أو حتى أكتمال النضج ثم يخرج ونقطعه ويقدم ساخن. عمر شويل - جدة إعملي الحواوشي الإسكندراني بكل سهولة في البيت فخطوة واحدة - ثقفني

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