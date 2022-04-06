نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصابون وماء الورد معجزة سيجعلك بنت 20 عاما مهما كان عمرك بشرة بيضاء بدون هالات سوداء وتجاعيد في المقال التالي

تقوم كل فتاة بإنفاق الكثير من المال للحفاظ على بشرتها من عوامل الجو الخارجية والتي تجعل البشرة عرضة للسواد وظهور الهالات والتجاعيد، ولكن هذه المنتجات تكون بدون فائدة وتلجأ بعض الفتيات إلى حقن البشرة بالفيلر أو البوتوكس ولكن اليوم نقدم لكم معجزة ماء الورد والصابون لتبييض البشرة وشدها والتخلص من الهالات السوداء فتابعونا. الصابون وماء الورد لتبييض البشرة المكونات: 2 ملعقة من الصابون.

ربع كوب ماء ساخن.

ملعقة من الحنة البيضاء.

ملعقة ماء ورد.

ربع ملعقة زيت زيتون. مكونات خليط التقشير: ملعقة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة من السكر.

ربع ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر أي نوع صابون ومن الأفضل أن يكون بدون رائحة ونبشره ثم نأخذ 2 ملعقة ونضيف إليهم الماء الساخن ونقلب. عندما يبدأ في الذوبان نضيف الحنة البيضاء مع ماء الورد وزيت الزيتون ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم نتركه جانبا. نقوم الآن بتحضير المقشر عن طريق خلط القهوة مع السكر وأيضا الماء وزيت الزيتون ونقلب ثم يوزع على البشرة بحركات دائرية. نتركه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف نضع خليط الصابون وماء الورد على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت بيضاء مثل الزجاج ومع التكرار سوف تختفي الهالات السوداء والتجاعيد. ماسكات طبيعية لتبييض الوجه وإزالة البقع والهالات ماسك البابايا والعسل: المكونات: كوب من البابايا المقطعة.

ملعقة من جل الصبار.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس البابايا في طبق عميق بالشوكة ونضيف إليها المقادير التي توجد في الأعلى ثم نوزع الخليط على الوجه والرقبة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر هذا الماسك يحتوي على إنزيم البابين المعروف بفوائدة المدهشة في تبييض البشرة وشدها. 2. صودا الخبز: المكونات: ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من مسحوق خشب الصندل.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نضع المقادير الجافة في طبق بلاستيك ونضيف ماء الورد تدريجيا حتى تتكون عجينة ثم يوزع الماسك علي البشرة.

اتركيه حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد هذا الماسك يزيل البقع الداكنة ويجعل البشرة بيضاء ومتوهجة بكل سهولة. عمر شويل - جدة الصابون وماء الورد معجزة سيجعلك بنت 20 عاما مهما كان عمرك بشرة بيضاء بدون هالات سوداء وتجاعيد - ثقفني

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