نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الزبادي والنشأ في تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء من أول مرة في المقال التالي

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق لتفتيح البشرة وإزالة الإسمرار والتصبغات منها والحصول على بشرة صافية والإبتعاد عن المنتجات الكيماوية التي تضر البشرة واليوم سوف نقدم لكي أفضل وصفة لتفتيح البشرة والقضاء على التصبغات وتحتوي هذه الوصفة على النشأ ومن المعروف أنها لها فوائد كثير للبشرة منها أنه يمتص الزيوت الزائدة من البشرة وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية ويعمل النشأ على إزالة خلايا الجلد الميت، وتقضي على حروق الشمس ويعمل على توحيد لون البشرة كما تعالج إلتهابات البشرة والجلد المصاحبة للحكة، كما يساعد في التخلص على البقع الداكنة في البشرة وذلك لإحتوائه على فيتامين A ويقلل من البذور الناتجة عن حب الشباب لأن النشأ يحتوي على عنصر الزنك المحارب لحب الشباب كما يحمي البشرة من ظهور التجاعيد لإحتوائه على فيتامين بي1 وفتامين بي2 وفيتامين سي. مكونات وصفة تفتيح البشرة بإستخدام بياض البيض والنشأ: بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من النشأ.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير وصفة بياض البيض والنشأ: نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع فيه بياض البيض ونقوم بخفقها جيدا ثم نضيف إليه ملعقة القهوة ونستمر بالخفق جيدا لبياض البيض والقهوة ثم نضيف النشأ. ونخفق في المكونات حتى تتجانس معا ثم نضيف زيت اللوز الحلو وماء الورد. ثم نقوم بإحضار فرشة مكياج قديمة ونأخذ من الوصفة كمية قليلة وندهن بها البشرة ويجب أن تكون أول طبقة رقيقة جدا وعندما تجف الطبقة الأولى نضع فوقها طبقة ثانية تكون أكثر سماكة من الطبقة الأولى وعند جفاف الطبقة الثانية نضع طبقة أخيرة تكون أكثر سماكة بكثير من الطبقة الثانية وعندما تجف تماما نقوم بنزعها من البشرة. ويتم غسل البشرة بالماء وللحصول على أفضل نتيجة من هذه الوصفة يجب عليكي تكرارها ثلاث مرات أسبوعيا، وسوف تلاحظين بياض وإشراقة وحيوية بشرتك. مكونات تفتيح وترطيب البشرة بإستخدام نشأ الذرة والزبادي: ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من نشأ الذرة. طريقة التحضير: يتم إحضار وعاء صغير ونضع فيه النشأ والزبادي ونقوم بمزجهم جيدا ثم نقوم بوضعهم على البشرة كماسك يومي لترطيب وتوحيد لون البشرة. ونتركه على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء العادي. وهذه الوصفة تساعد في ترطيب البشرة وخاصة في فصل الشتاء عمر شويل - جدة فوائد الزبادي والنشأ في تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء من أول مرة - ثقفني

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