نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نباتات طبيعية تغنيك عن زيارة أطباء الأسنان.. تحارب التسوس وتبيض الاصفرار وتعزز صحة الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نباتات طبيعية تغنيك عن زيارة أطباء الأسنان، يتردد هذا السؤال بكثرة، وذلك لكثرة عدد الأشخاص الذين يشتكون باستمرار من مشاكل عدة متعلقة بالأسنان، فضلا عن أن الأطباء المختصين في هذا المجال يطلبون مبالغ كبيرة من أجل معالجة هذه المشاكل وبعض الأشخاص لا يتوافر لديهم المال الكافي للذهاب إلى الطبيب، لهذا قررنا أن نتناول معكم في موضوعنا هذا بغض الطرق التي تجعل أسنانك بيضاء وجميلة دون أن تضطر للتوجه إلى المعالج.

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أهم النباتات التي تخلص الأسنان من الاصفرار

أصبح في إمكانك أن تحصل على أسنان بيضاء ولامعة، وخالية من أي تسوس أو مواد جيرية تعيقك على أن تتناول طعامك بشكل مريح دون الشعور، وذلك يمكنك الحصول عليه عن طريق استخدام هذه النباتات الخارجة من الطبيعة:-

البرتقال

يمكننا الحديث عن فاكهة البرتقال التي تحتوي على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، فضلا عن أنه واحد من أشهر أنواع الفاكهة الشتوية التي تتواجد باستمرار.

كما أن البرتقال يضم العديد من المواد الهامة التي تمنح الأسنان البياض المطلوب والتخلص من الطبقة الجيرية المتراكمة على الأسنان.

يتم استخدام البرتقال عن طريق فرك القشر الخاص به يوميا للأسنان ويتم استخدامه لمدة أسبوع متواصل.

البقدونس

يحتوي نبات البقدونس على عيدان وأوراق ونحن نهتم الآن بالأوراق الخاصة بهذا النبات في مشكلة معالجة الأسنان والتخلص من الصفار الموجود على الأسنان.

يمكنك القيام بإحضار أوراق البقدونس وأخذها مباشرة ووضعها على الأسنان لمدة ربع ساعة، وسوف تلاحظ الفرق بنفسك في غضون أيام قليلة.

كما أنه إذا كنت تشتكي من وجود آلام في أسنانك فيمكنك الاستعانة بمغلي البقدونس و استخدامه كمضمضة للفم.

فضلا عن هذه الوصفات المذكورة فيجب عليك أن تحرص على غسل أسنانك مرتين بشكل يومي عن طريق استخدام الفرشاة الخاصة بالأسنان واستخدام معجون مناسب لك.