طريقة عمل الجبنة الرومي في منزلك بوصفة ممتازة وناجحة

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طريقة عمل الجبنة الرومي في منزلك، تعد الجبنة الرومي من أهم الأساسيات التي تتواجد في كل بيت و تتواجد في كل سفره وذلك لتنوع طرق استخدامها ، بالإضافة إلى حب الأطفال لهذا النوع من الجبنة، لذا نجد أن الأشخاص يقبلون على شراء قالب سليم من الجبنة الرومي ليكفي غرضهم ولكن يترتب على ذلك أنهم ينفقون الكثير من المال، ولهذا السبب قررنا أن نقوم بتحضير الجبنة في البيت، وذلك سوف نشير إليه في الفقرات القادمة.
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مقادير عمل الجبنة الرومي
عليكم إحضار هذه المكونات:-
- إحضار 2 كوب من الزبادي.
- إحضار مقدار كيلو واحد من اللبن السائل.
- إحضار ملعقة واحده من الفلفل الأسمر.
- إحضار ثمرة من البطاطس المسلوقة.
- إحضار معلقة من الملح الناعم.
- تجهيز حصيرة للجبنة.
- إحضار ملعقتان من القشطة.
- إحضار مقدار من الماء البارد.
خطوات تنفيذ الجبنة الرومي في المنزل
سوف نشير في موضوعنا هذا إلى طريقة إعداد الجبنة الرومي بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الآتي:-
- نبدأ بتحضير اللين ورفعه على النار مع المداومة على التقليب لمدة زمنية معينة وبعد ذلك ننزل بالزبادي الموجود لدينا.
- عندما نجد أن اللبن والزبادي اندمجت مع بعضهم البعض نتوجه إلى إضافة الفلفل الاسود، وكذلك الملح، وأخيرا نضع كمية من الماء البارد.
- نحضر طبق آخر ونبدأ بهرس البطاطس المسلوقة ونضيف إليها القشطة وبعد ذلك نضيفها إلى اللبن.
- نحضر الحصيرة الخاصة بالجبنة وننزل بكافة المكونات السابقة، ونبدأ بتصفية جميع السوائل الموجودة.
- سوف تتماسك مكونات الجبن لدينا، ونتوجه إلى حفظها في الثلاجة ونتناول منها.
نصائح
- الحرص على اتباع الخطوات بالترتيب يمكنك من الحصول على نتائج مرضية في النهاية.
- إضافة حبة واحدة من البطاطس يعطي للجنة مذاق خاص وقوام ثقيل ويجعلها متماسكة.
- كما أن إضافة القليل من الملح يتحكم في طعم الجبنة.
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