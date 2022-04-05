قنبلة التبييض الفوري.. كريم النشا والليمون للعرايس لبشرة نضرة وبيضاء بدون سواد نهائيا

قنبلة التبييض الفوري.. كريم النشا والليمون للعرايس لبشرة نضرة للحصول على بشرة ناعمة وخالية من أي عيوب تعرفي على طريقة كريم النشا والليمون، فالبشرة تتعرض للكثير من عوامل البيئة الخارجية من أتربة وأشعة الشمس كما هناك بعض أنواع الكريمات التي نقوم بوضعها على بشرتنا وهي غير آمنة تمامًا، كل هذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على البشرة وتتسبب في وجود بقع داكنة واسمرار ويمكنك التخلص من كل مشاكل البشرة من خلال وصفة كريم النشا التي سنقدمها في السطور القادمة من مقالنا اليوم.

طريقة كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة

مكونات الطريقة:-

أربع ثمرات ليمون حجمها كبير.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوب كبير من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:-

قومي بغسل الليمون ثم قومي بتقطيعه جيدًا ثم قومي بوضع الليمون المقطع في الماء ثم ضعي الخليط على النار واتركيه حتى تصبح قطع الليمون طريّة.ارفعي الخليط من على النار ثم اخفقيه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح خليط ناعمة.

أضيفي النشا في الماء ثم ضعيه على الخليط وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضعه على النار حتى يتحول الكريم إلى خليط ناعم تمامًا.

ارفعيه من على النار ثم قومي بوضعه بداخل برطمان زجاجي وأغلقيه ثم ضعيه بداخل الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك قليلًا.

اغسلي بشرتك ثم قومي بتطبيق الكريم عليها بطبقة كثيفة ثم قومي بتركه على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج ويساهم هذا الخليط في التخلص من دهون البشرة وتقشير الجلد وإزالة الجلد الزائد من عليه.

طريقة كريم النشا والزبادي للتفتيح

المكونات:-

أربع حبات ليمون.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند.

طريقة التحضير:-