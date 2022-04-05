نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد اعملي الغريبة الناعمه بالطريقة الاصليه وبطعم يدوب في الفم ومكونات اقتصاديه في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغريبة واحدة من أنواع الكعك الشهيرة وهي تحضر بكثرة في الأعياد والمناسبات ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة حيث يوجد منها أكثر من نوع مثل الغريبة الناعمة والغريبة بالسميد أو الزبدة، وكلا منهم لها طريقة مختلفة عن الاخرى كما أن مكوناتها أيضا تكون مختلفة، في هذا الموضوع سنعرض طريقة عمل الغريبة الناعمة والغريبة بالسميد ومكونات كل منهم.

تصنف الغريبة من ضمن اصناف كعك العيد التي تخبز في لمة العائلة وطريقة عمله يعرفها من جداتنا والمكونات بديهية نعرفها من قديم الزمان وهي السكر والسمن و الدقيق ولكن ان ذاد مكون منهم اما تذوب على صينية الخبز اما تجف على الصينية لذا لابد ان تظبط الطريقة و المكونات كما يجب الاختبار قبل دخولها الفرن

طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد

الغريبة هي من أشهر أنواع الكيكات التي يتم تحضيرها بكثرة للأعياد والمناسبات ويمكن صنعها بأكثر من طريقة لأن هناك أكثر من نوع مثل الغريبة الناعمة والغريبة بالسميد أو الزبدة ولهم طرق مختلفة لها طرق مختلفة المكونات ، وفي هذا الموضوع ، سنوضح طريقة لصنع كعكة الغريبة الطرية والغريبة من السميد ومكوناتها الخاصة.

قبل أن نعرض طريقة عمل الغريبة علينا أولا إحضار المكونات التي نحتاجها وهي:

مكونات الغريبة الناعمه للعيد :

دقيق بمقدار أربعة أكواب

كوب واحد من السكر (يجب أن يكون سكر ناعم)

٢ كوب سمن

مكسرات

بياض بيضة

ملعقة ڤانيليا صغيرة

قليل من الملح

طريقة تحضير الغريبة الناعمة :

في البداية نقوم بخفق السمن ونستمر في ذلك إلى أن يصير لونه أبيض. نبدأ بإضافة السكر شيئا فشيء وفي نفس الوقت نستمر في الخفق إلى أن تنتهي كمية السكر ونحصل على خليط متجانس. نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع عجنه مع الخليط، ونستمر في ذلك حتى تتكون عجينة هشة. نبدأ بتشكيل العجين، وهنا نأتي بعجينة صغيرة ونشكلها على شكل كرة ثم نقوم بضغطها قليلا في المنتصف ونضيف إليها المكسرات، ونستمر في ذلك مع باقي العجينة حتى تنتهي. يتم رصها في صواني الفرن ثم توضع بداخله على نار متوسطة أو بدرجة حرارة 180 نتركها لمدة قليلة حوالي ١٥ دقيقة، وانتبهي ألا يتغير شكلها أو لونها إلى لون مختلف حتى لا يتغير الطعم. يقدم باردا بعد رصه في أطباق التقديم.

طريقة عمل الغريبة بالسميد

يوجد نوع آخر من الغربية وهو الغريبة بالسميد وتكون مكوناتها كالتالي:

المكونات :

أربع أكواب دقيق

ملعقتين كبيرتين من السميد الناعم

٢ كوب سمن

٢ كوب سكر ناعم

ڤانيليا

طريقة تحضير :