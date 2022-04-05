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طريقة تحضير الموز المقلي، فالموز من الفواكه التي نحبها جميعًا ويحتوي على فوائد صحية عظيمة ونقوم بتناولها بالطريقة المعتادة بدون إضافات أو بعمل الكوكتيل ولكن من الغريب والغير شائع هو أن نقوم بعمل الموز المقلي في الطاسة، فهذه الوصفة غريبة بعض الشيء على مسامعنا ولكنها من الوصفات المميزة والتي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة. الموز علي النار فكره جهنميه مكونات الطريقة:- أربع ثمرات موز كبيرة الحجم.

زيت قلي وزيت نباتي.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

دقيق أبيض منخول.

نشا ذرة.

ملعقة بيكنج باودر.

كوب صغير ماء بارد. خطوات التحضير:- قومي بتقشير الموز أولًا ثم قومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم ثم قومي بوضع هذه القطع في وعاء مناسب.

أضيفي كل المكونات السابقة إلى الموز المقطع وقومي بتقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضعه على درجة حرارة نار عالية.

قلبي الموز على النار حتى يصبح لونه ذهبي لامع ثم قومي برفعه من النار على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية المراد تحضيرها ثم قومي برّش الشكر على الموز وابدئي في تقديمه. نصائح طبية عند تناول الموز المقلي قامت إحدى أطباء التغذية بتقديم عدة نصائح بخصوص الموز المقلي بالنسبة لبعض الحالات المرضية وتتمثل النصائح فيما يلي:- تعتبر حلوى الموز المقلي من الوصفات اللذيذة ولكنها غنية بنسبة كبيرة من الدهون الزائدة والسعرات الحرارية بالرغم من احتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم.

يعد الموز المقلي وصفة غير جيدة بالنسبة للأشخاص التي تعاني من مشكلة في الوزن الزائد ومن مرض السمنة المفرطة.

كما أنها غير آمنة تمامًا على صحة الأشخاص المصابة بمرض السكري المزمن بجميع أنواعه لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات والدهون. أهم فوائد الموز الصحية يساهم في تخسيس الوزن الزائد لأنه يمد الجسم بالشبع لفترة طويلة فتقل كمية الأطعمة التي نقوم بتناولها.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعالج التهابات الجسم وتعزز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

يحسن الحالة المزاجية ومفيد لصحة القلب والعظام. عمر شويل - جدة متخطرش على بالك.. الموز علي النار فكره جهنميه هتعمليها فورا بعد معرفة الطريقة - ثقفني

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