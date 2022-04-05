طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية جميلة تدوم لمدة ٢٤ ساعة

مزيل العرق الطبيعي من مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها خلال فصل الصيف، كما تعمل على تفتيح المناطق الداكن تحت الإبطين، كما تعمل على منع إفرازات العرق الزائدة التي تجعل رائحة الجسم كريهة، ويساعد هذا المزيل الرائع في القضاء على البكتيريا والفطريات والجراثيم المسببة لرائحة العرق النفاذة، لذلك حرصنا على تقديم أفضل الوصفات والكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية آمنة تمامًا على البشرة ولا تسبب حساسية الجلد، وتجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال، وسوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي

يحتوي هذا المزيل على بعض المكونات الطبيعية البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من المسك الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم بخطوات بسيطة وسريعة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة ماء الورد للخليط، وعصير الليمون، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نضيف الفازلين للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نضع الخليط في وعاء صغير ونغلقه جيدًا، ثم نضع الوعاء في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك جيدًا. نقوم باستخدام المزيل يوميًا على البشرة حتى نتخلص من رائحة العرق الكريهة نهائياً من الجسم.

أسباب رائحة العرق الكريهة

سوف نتعرف على أسباب رائحة العرق الكريهة وطرق التخلص منها بكل سهولة وهى كما يلي:-