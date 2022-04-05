نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالطعم الأصلي مع كل أسرار الطعم المميز واللون الذهبي في المقال التالي

يمكنك عمل الكنافة بالطعم الأصلي في المنزل وأحلى من الجاهز، فهي من الحلويات الشرقية المشهورة التي يكثر تقديمها في شهر رمضان المبارك، ونلاحظ في الفترة الأخيرة تنوع في طرق عمل الكنافة بأشكال وإضافات مختلفة مثل المانجو والكريمة والقشطة ولكن تبقى كنافة زمان بالطعم الأصلي بمذاقها المميز ولونها الذهبي من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة بالطعم الأصلي حبيب بكل أسرار الطعم المميز واللون الذهبي الجميل على طريقة آية حبيب. مكونات عمل الكنافة بالطعم الأصلي نصف كيلو كنافة

كوب إلا ربع من السكر

كوب سمن مذاب.

مكسرات (حسب الرغبة).

الشربات (3 كوب سكر + 2 كوب ماء+ نصف ملعقة صغيرة ليمون). طريقة التحضير نضع ثلاثة أكوب من السكر في إناء مع كوبين ماء مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب جيداً على البارد ثم يرفع الخليط على النار حتى يغلي، ويترك بعدها 5 دقائق ويرفع عن النار. قومى بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة باليد أو بالمقص، ثم أضيفي عليها السكر ويفضل أن يكون مطحون. نقلب السكر المطحون مع الكنافة جيداً ثم نضيف السمن السائل ونقلب الكنافة جيداً ويفضل عدم المبالغة في استخدام السمن حتى لا تصبح الكنافة دسمة. ثم نقوم بدهن الصينية بقليل من السمن بدرجة حرارة الغرفة ثم نفرد ثلث كمية الكنافة في صينية كبيرة الحجم أو 2 صينية وسط. قومي بالضغط على الكنافة جيداً ثم وزعي عليها المكسرات المفضلة ثم ضعي باقي كمية الكنافة مع الضغط عليها حتى تصبح متساوية الشكل. لعمل صينية كنافة بالقشطة: قومي بفرد ثلث كمية الكنافة كما سبق مع مراعاة رفع جوانب من الكنافة لمنع خروج القشطة منها. ثم نوزع كمية من القشطة عليها ثم نغطيها ببقية كمية الكنافة ونضغط عليها بالملعقة ليصبح سطح الكنافة أملس ومتساوي. ثم نضع الكنافة في فرن ساخن على درجة 200 مئوية على الرف الأسفل حتى نلاحظ انفصال جوانب الكنافة من الصينية. بعد مرور 12 دقيقة نرفعها على الرف الأعلى لتأخذ لون ذهبي وتكمل تسويتها وبعد خروجها مباشرةً من الفرن نضيف عليها الشربات البارد الثقيل. طريقة عمل القشطة الكريمي

المكونات 2 كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير نقلب المكونات جيداً على البارد ثم ترفع على النار مع التقليب المستمر حتى يتقل القوام. ثم نرفع المكونات عن النار ونضيف ملعقة كبيرة زبدة مع التقليب الجيد حتى تذوب الزبدة ونحصل على قوام كريمي. نترك القشطة تبرد تماماً وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام. عمر شويل - جدة الكنافة بالطعم الأصلي مع كل أسرار الطعم المميز واللون الذهبي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالطعم الأصلي مع كل أسرار الطعم المميز واللون الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.