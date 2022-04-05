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طريقة عمل محشى الكوسة وسر التسويه محشي الكوسة في الفرن واحد من أنواع المحاشي التي يتم تحضيرها ببساطة في المنزل عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على محشي كوسة بمذاق مميز وجميل للغاية، حيث يتم خلط الأرز مع البصل مع الخضروات المختلفة التي تجعل مذاق المحشي مميز للغاية، فهذه الوجبة تتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية تفيد الجسم بقدر كبير وتحميه من الاضطرابات الصحية التي يتعرض لها لأنها غنية بالكالسيوم والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم وتحميه من المشاكل الصحية المختلفة التي تؤثر بشكل واضح على الصحة. طريقة عمل محشى الكوسة وسر التسويه يتم تحضير كيلو كوسة ويتم تقويرها من الداخل حتى يتم التخلص من القلب الموجود فيها.

ومن ثم يتم تحضير نصف كيلو من اللحم المفروم وواحدة من البصل وتحضير ملعقة ملح وكمية من الأرز.

ومن ثم تحضير ربع ملقة بهارات و رفع ملعقة فلفل أسم مع تحضير نصف ملعقة من أعشاب الكركم. طريقة تحضير الصلصة يتم تحضير صلصلة البندورة أثناء تحضير الكوسة المحشية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في تحضيرها.

وهذا من خلال تحضير علبة طماطم مفرومة وأربع فصوص صوم وملعقتين نعناع وملعقة ملح وربع ملعقة فلفل أسود وملعقتين زيت زيتون.

يتم وضع زيت الزيتون في وعاء ويوضع عليه الطماطم والملح والفلفل والبهارات وتقلب المكونات وتترك لتغلي تماما. طريقة تحضير محشي الكوسا يتم تحضير محشي الكوسا من خلال غسل كمية من الأرز ونقعها في ماء، ويتم تفريغ الكوسة من الداخل وإزالة القلب منها حتى يكون من السهل حشوها.

وبعدها يتم إضافة الأرز مع اللحمة المفرومة وتقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم إضافة الصلصة عليها وتقلب جيدا.

ومن ثم يتم تركه على النار لمدة ساعة الا ربع وبعدها يترك حتى يبرد تماما ويتم البدء في التقليب للمكونات والبدء في حشو الكوسة.

ويتم رص هذه الكوسة في الوعاء ويتم وضع كمية من الشوربة عليها وبعدها تترك على نار متوسطة حتى تنضج تماما.

ومن ثم يتم تقديم الكوسة المحشية للتناول فهي ذات مذاق مميز وجميل للغاية عمر شويل - جدة طريقة عمل محشى الكوسة وسر التسويه الصح - ثقفني

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