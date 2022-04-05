نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري حلوى لسان العصفور بطعم لذيذ وشهي وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
حلوى لسان العصفور ، تعتبر هذه الحلوى من الحلويات البسيطة والرائعة في الشكل والطعم وتعتبر مكوناتها من أبسط ما يكون، تختلف عن الحلويات الأخرى في طريقة تحضيرها فهي يتم تحضيرها على مرحلتين، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تحتاج إلي الفرن فهي من الحلويات المقلية في الزيت، يتم تحضيرها بخطوات بسيطة ثم نستخدم الشربات لسقيها، ويتم تزينها باستخدام المكسرات المتوفرة لدينا أو يمكن استخدام السمسم المحمص حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى لسان العصفور المقلية بخطوات سهلة وبسيطة جداً بالمنزل.
مكونات عمل حلوى لسان العصفور بالمنزل
تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو دقيق أبيض فاخر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- رشة ملح
- ٣ ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- نصف كوب ماء زهر.
- كوب ماء للعجن.
- زيت نباتي للقلي
- ٢ كوب من الشربات البارد.
مكونات خليط الدهن
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء.
للتزيين
- مكسرات أو سمسم محمص حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى لسان العصفور بكل سهولة وبساطة في المنزل وهى كما يلى:-
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ويتم فيها نخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح جيداً بالمنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نضيف صفار البيضة والفانيليا وملعقة السكر ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً
- بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاث ملاعق الزبدة وملعقة الزيت النباتي إلي الخليط ونقلب جيداً حتى يمتص الدقيق الزيت والزبدة تماماً.
- ثم يضاف ماء الزهر ثم يضاف كوب الماء تدريجياً ونبدأ بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في وعاء آخر مدهونة بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك جانباً لترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- ثم توضع الكرات على سطح صلب نظيف مرشوش بالدقيق أو في صينية، ثم نتركها لكي ترتاح لمدة 30 دقيقة مع مراعاة تغطيتها.
طريقة التشكيل
- تفرد كل كرة من العجين بواسطة النشابة على شكل أقراص دائرية رقيقة جداً، ثم تترك لترتاح حتى ننتهى من كمية العجين المتواجدة معنا.
- بعد ذلك نحضر مقلاة واسعة سميكة وتوضع على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن تماماً.
- ثم نضع واحدة من رقائق العجين في المقلاة وننتظر لعدة ثواني ثم نقلبها على الجهة الثانية حتي تجف قليلاً.
- ثم نستمر في تقليب رقائق العجين لعدة ثواني إلى أن يصبح لونها ذهبياً فاتح جداً لا نتركها لكي تتحمر ثم نكرر ذلك حتي ننتهي من كل الكمية.
- ترفع رقائق العجين عن المقلاة وتوضع جانباً حتى تبرد قليلاً مع مراعاة تغطيتها بفوطة نظيفة وكيس من البلاستيك.
- ثم بعد ذلك نبدأ بتجهيز عجينة الدهن نضع الدقيق في وعاء صغير ثم نضيف إليه الماء تدريجياً ونخلط جيداً حتى تتشكل لدينا عجينة سائلة القوام.
- نحضر طبقة من رقائق العجينة ثم نقوم بلفها على شكل رول ثم ندهن نهاية طرف الرول بخليط الدقيق السائل لكي يلتصق طرف العجينة جيداً ببعضه البعض.
- نكرر ذلك مع كل كمية رقائق العجين مع الاحتفاظ بهم داخل كيس بلاستيك غذائي.
- نقوم بتقطيع كل رول من العجين باستخدام المقص بشكل مائل إلي قطع صغيرة.
- ثم بعد ذلك نحضر مقلاة عميقة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن جيداً.
- توضع قطع العجين في الزيت الساخن وتقلب جيداً حتي تأخذ اللون الذهبي.
- ثم ترفع قطع الحلوى من الزيت وتوضع على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد، ثم توضع في الشربات البارد حتي تتشرب الشربات.
- ترفع من الشربات ثم توضع على طبق التقديم وتزين بالمكسرات، ثم تقدم بالهنا والشفا.
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