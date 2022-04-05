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المحاشي واحدة من الوجبات التي يتم تحضيرها في الكثير من الدول العربية وبالتحديد جمهورية مصر العربية، وهذا لأنها من الأكلات التي تتميز بالمذاق المميز والجميل للغاية وقد تتميز بأنها من الأطباق الشرقية وتعتبر من الوجبات الرئيسية في أيام الأجازة وقد يتم تحضير المحشي لورق العنب وورق الخس والكرنب وأيضا الباذنجان والفلفل وهذا من خلال تحضير خلطة مميزة للمحشي حتى يتم الحصول في نهاية الأمر على وجبة مميزة بمذاق فريد من نوعه للغاية، حيث أن هذه الوجبة غنية بالفيتامينات والمعادن التي كون الجسم في حاجة إليها مثل الكالسيوم والفسفور والحديد وغيرها من الفيتامينات. طريقة عمل محشي الباذنجان بالخلطة الجبارة يتم تحضير كيلو من الكوشة وتحضير كيلو من الأرز بالإضافة إلى تحضير نصف كيلو طماطم وكمية كبيرة من البصل.

ومن ثم يتم تحضير حزمة من البقدونس وحزمة كزبرة وحزمة نعناع وملعقة من الملح والفلفل والكمون وملعقة فلفل أحمر وملعقتين زيت وكمية من المرقة, طريقة تحضير خلطة المحشي يتم وضع البصل في وعاء به كمية من الزيت وعليها يتم التقليب حتى يبدأ البصل المفروم في التحول للون الذهبي.

توضع جميع البهارات وتقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم إضافة الأرز بعد غسله وتصفيته من الماء، وتقلب المكونات حتى يتجانس الأرز مع البصل المفروم.

وبعدها يضاف عصير الطماطم والشوربة المحضرة وتترك على النار حتى تتجانس جميع المكونات.

ومن ثم يتم وضع الخضروات المفرومة بأكملها من البقدونس والنعناع والشبت وتقلب أيضا جيدا.

يتم تحضير كمية الباذنجان والبدء في تقويرها من الداخل حتى يتم إزالة القلب وتفريغها من المنتصف.

ومن ثم يتم البدء في وضع هذا الخليط في منتصف الباذنجان ويتم رصه في وعاء عميق ومن ثم يتم وضع كمية من الشوربة حتى تغطيها.

وتترك الوعاء على النار متوسطة وهادئة بعد ذلك، ويترك حتى ينضج تماما ومن ثم يتم اختبار التسوية باستخدام ملعقة للتأكد من تسوية الباذنجان.

ومن الممكن يتم وضع ملعقة من السمن في وعاء ويوضع المحشي الباذنجان عليها وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة خمس دقائق. عمر شويل - جدة بطريقة جدتي.. طريقة عمل محشي الباذنجان بالخلطة الجبارة - ثقفني

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