نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هقولك على سر لتسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق بدون ما تاخد وقت حتى لو حجمها كبير هتبقي زبدة في المقال التالي
تعرفي على طريقة تسوية اللحوم بسرعة بدون استخدام حلة ضغط وبوضع مكون خارق يساهم في إسراع عملية التسوية بسهولة، فاللحوم من المعروف أنها تحتاج الكثير من الوقت في التسوية وحتى تصبح طريّة تمامًا ويرجع ذلك إلى الترابط القوي بين جزيئات اللحمة وبعضها البعض، وهذه الطريقة هي من أكثر الطرق المناسبة للمرأة العاملة التي لا يسعفها الوقت لتسوية اللحمة في وقت طويل فتابعوا معنا ما سنقدمه في السطور القادمة للتعرف على الطريقة.
طريقة تسوية اللحوم بسرعة بدون حلة ضغط
- قومي بإحضار وعاء كبيرة أو حلة مناسبة وضعي بداخلها كمية وفيرة من الماء ثم قومي برفعها على النار حتى يغلي الماء تمامًا.
- بعد ذلك قومي بتقطيع اللحمة إلى قطع متوسطة وأضيفيها إلى الماء المغلي ثم قومي بإضافة ملعقة السكر أولًا وبعد ذلك البهارات الخاصة باللحمة.
- في النهاية قومي بإضافة الملح إلى اللحمة بالبهارات لأن الملح يبطئ من عملية التسوية قليلًا وبعد خمسة عشر دقيقة ستجدي أن اللحمة أصبحت ناضجة تمامًا وطريّة.
أنواع الطرق لتسوية اللحمة
هناك أنواع مختلفة من تسوية اللحوم وقد يرجع كل نوع إلى دولة معينة ومن بين هذه الأنواع ما يلي:-
- تسوية اللحمة البلو هي تسوية فرنسية الأصل حيث تقومي بتقطيع اللحمة وتسويتها على درجة حرارة عالية ويجب تسويتها لعدة دقائق وتقليبها على كل جوانبها على الشواية.
- أما الرير فهي طريقة تستغرق وقت أطول من الطريقة السابقة وهي تسوية فرنسية أيضًا حيث تقومي بتسوية كل جانب من جوانب اللحمة لمدة ثلاث دقائق فقط حتى يصبح لونها أحمر.
- والنوع الثالث هو التسوية بأقل من نصف تسوية حيث يتم تسوية اللحم المقطع إلى شراح لمدة سبع دقائق فقط حتى يتوّرد لونها.
- النصف تسوية هي تشبه الطريقة الثالثة ولكنها تستغرق ثماني دقائق حيث أن كل جنب يحتاج إلى أربع دقائق حتى ينضج.
- التسوية أعلى من النصف تسوية بقليل فهي تستغرق عشر دقائق كل جانب من جوانب اللحمة يحتاج إلى خمس دقائق حتى يصبح لونها الداخلي وردي اللون.
- تسوية كاملة وهي أن تقومي بتسوية اللحمة لمدة إثني عشر دقيقة أو ربع ساعة ويجب عدم ترك اللحمة أكثر من ذلك حتى لا تجف تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هقولك على سر لتسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق بدون ما تاخد وقت حتى لو حجمها كبير هتبقي زبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.