طرق التخسيس في رمضان بسرعة وبدون حرمان بأفضل الوجبات الصحية

طرق التخسيس في رمضان ، إذا كنت تفكر في إتباع نظام غذائي لإنقاص وزنك في رمضان، انتظر قليلًا وتابع معنا ذلك المقال، لأننا سنقدم لكم مجموعة نصائح وأفضل طرق التخسيس في رمضان بدون حرمان، والأهم أن تلك الطرق سريعة النتائج، دون الإضرار بالصحة العامة، الآن يمكنك تحقيق أكبر استفادة من الصيام وإتباع رجيم وتطبيقه خل شهر رمضان، واستعادة رشاقتك بتناول الأكلات الصحية، والمشبعة أيضًا واستغلال فترة الصيام التي تطول لساعات طويلة.

طرق التخسيس في رمضان

للأسف بعض الأشخاص يُفاجئون في نهاية شهر رمضان، أنهم اكتسبوا وزنًا، بالرغم من حرصهم الشديد على تناول الأكلات الصحية، والبعض الآخر يريدون الاستفادة من فترة الصيام لخسارة وزنها الزائد، وفي جميع الحالات، يحتاجون لمعرفة طرق التخسيس في رمضان بدون حرمان، والتي نسردها لكم الآن:-

أولًا: الخطوات التي يجب تطبيقها طوال شهر رمضان

اختيار الوجبات الصحية في الإفطار والسحور.

تقليل حصص الطعام في وجبة الإفطار والسحور، وتدعيمها بالوجبات الخفيفة المشبعة والصحية.

استهلاك الماء من بعد الفطور.

يجب تضمين السلطة في الإفطار والسحور.

عدم استخدام الزيت النباتي واستبداله بزيت الزيتون أو الاستغناء عنه.

عدم مضغ الطعام بشكل بطيء، والبدء دومًا بتناول السلطة وأيضًا الشوربة ثم تناول الأكلات الصلبة.

التحرك وممارسة التمارين الرياضية أثناء شهر رمضان لحرق الدهون.

عند الذهاب للتسوق يجب أن تكونوا على معدة ممتلئة.

ثانيًا: تطبيق هذا النظام للتخسيس في رمضان بدون حرمان

أولًا يجب معرفة أن أهم وجبة في رمضان هي السحور، وتركها يبطئ عملية وظائف التمثيل الغذائي، مع ضرورة الاهتمام بالسوائل والأكلات الصحية والمشبعة.

يتم تقيم وجبة الإفطار إلى قسمين مع أخذ استراحة بينهما لمدة 15 دقيقة.

يفضل تبكير وجبة السحور قليلًا ليكون الختام وجبة خفيفة مشبعة.

يتم تقسيم الوجبات في شهر رمضان 5 وجبات بدلًا من الاقتصار على وجبة الإفطار والسحور.

استخدام ملعقتان من زيت الزيتون لكل كيلو جرام من الخضروات واللحم، ويتم إضافة ملعقتان صغيرتان من الزيت للسلطة بحد أقصى.

مضغ الطعام بالفم بما يتراوح إلى 20 مرة على الأقل لأنه يساعد في توصيل إشارات الدماغ على الشعور بالشبع.

مثال على وجبات رجيم رمضان للتخسيس

وجبة الإفطار

طبقة شوربة بدون دهن + طبق من السلطة الخضراء بدون زيت أو توابل + دجاج مشوي بدون دهن + ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز.

أو 150 جرام من اللحم المشوي أو 90 جرام من السمك المشوي + 3 ملاعق أرز بسمتي + طبق شوربة.

وجبة السحور

كوب من الحليب + شريحة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات أو استبدالها بالزبادي.

أو خضروات مثل (طماطم، خيار، بقدونس، فلفل ألوان، جرجير)، بدون ملح أو زيت، + بيضة مسلوقة + شريحتان من الجبن مع رشة كمون + شريحتان من خبز القمح الكامل.

أهم النصائح التي يجب إتباعها للتخسيس في رمضان بدون حرمان

تلك النصائح ستساعد على ترطيب الجسم، وتحفيزه على الحرق بصورة أسرع وأفضل، لذا اعتبروا تلك النصائح ليست للتخسيس وحسب، بل أيضًا لتعزيز الصحة أثناء الصيام:-