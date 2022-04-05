طريقة عمل بلح الشام بدون قمع بخطوات سهلة لاحلى تحلية بعد الفطار

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طريقة عمل بلح الشام بدون قمع بمجموعة من الخطوات البسيطة، ويعتبر من الحلويات الأساسية التي نقوم بعملها في شهر رمضان الكريم ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعطي الجسم الطاقة لأنها تعوض ما نفقده من سكريات طوال اليوم أثناء الصيام، ومعظم الأمهات تجد صعوبة في تحضيره ولكن هذه الطريقة سهلة وبسيطة سوف يقوم بعملها الجميع، تختلف طريقة عمل هذه الحلوى من طريقة إلى أخرى وأيضاً تختلف مكوناته حيث يمكن عمله بالسميد او بدونه فهيا بنا نتعرف الآن على مكونات عمل بلح الشام بدون قمع والتعرف على خطوات عمله من البداية حتى النهاية.
مكونات عمل بلح الشام بدون قمع
تعتبر مكونات عمل بلح الشام بدون قمع من المكونات التي تتوفر باستمرار في المنازل فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من السميد.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٤ حبات من البيض.
- فانيليا.
- زيت للقلي.
- ٥٠ جرام من الزبدة.
- فستق مجروش للتزين.
- شربات.
طريقة الإعداد والتحضير
تتنوع طرق عمل هذا النوع من الحلويات وتختلف مكوناته أيضاً من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نتعرف على هذه الطريقة البسيطة بالتفصيل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به مقدار الزبدة المطلوبة وكمية الماء ونضعهم على النار ونقلب.
- ثم نخلط الدقيق والسميد والنشا مع بعض ونضيفهم إلى خليط الماء والزبدة ونقلب حتى تتجانس المكونات.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضيف إليه حبات البيض والفانيليا بالتدريج.
- نعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع ونخططها برفق باستخدام الشوكة أو نضع العجين في كيس حلواني بدلاً من القمع.
- نضع هذه الأصابع في إناء به كمية من الزيت البارد ونرفعه على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات ثم نضعها في طبق التقديم ونرش عليها الفستق المجروش ونقدمه بألف هنا وشفا.
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