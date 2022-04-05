طريقة عمل الكنافة والقطايف في البيت احسن من الجاهز 100 مرة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة والقطايف في البيت، بكل سهولة ويسر للحصول علي افضل طعم ومذاق نقدمها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، حيث تعد الكنافة والقطايف من الحلويات التي يحبها الكثيرون في شهر رمضان، كما يتم تقديمها في المناسبات والعزائم وحفلات الزفاف وحفلات التخرج وغيرها من المناسبات، ولكن ابرز هذه المناسبات شهر رمضان والأعياد، لذا يرجي عدم الإسراف في تناولها للاحتوائها علي سعرات حرارية ومن هذا المقال يتم شرح كل ما يخص طريقة عمل الكنافة والقطايف.

طريقة عمل الكنافة

الكنافة من الحلويات التي يرغب الكثير فيها وبالخصوص في شهر رمضان المبارك ومن خلال أحضار المقادير التالية يتم إعداد وعمل الكنافة.



1. المقادير:

معلقتين من الزبدة.

قطر حسب الرغبة.

باكية من عجينة الكنافة.

مائة جرام زبدة.

خمس أكواب ماء.

نصف كيلو جبنه مبشورة موزاريلا الحلو.

مائتين جرام حليب مجفف.

كوب سميد.

2. طريقة عمل الكنافة

يتم تجهيز صينية ونضع فيها الكنافة، ونضيف الزبدة بعد أن تصبح ذائبة، وندعك المكونات باليد.

ونضيف الزبدة بعد أن تصبح ذائبة، وندعك المكونات باليد. نفردها بشكل متساوي في الصينية.

نرش الجبن على وجه العجينة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفتة المشوية .

. القيام بوضع السميد، والماء، والزبدة، والحليب في وعاء على نار وسط ، ويتم تقليب الخليط بشكل مستمر حتي يتماسك.

يتم نزول الوعاء من النار، ثم نصب الخليط فوق الجبن.

علينا بدخول الصينية في الفرن الذي تم إعداده وتسخينه من قبل على نار متوسطة، لمدة ٣٠ دقيقة.

بعدها يتم أخراج الصينية من الفرن، ثم نصب القطر فوق الكنافة ويتم تقديمها بالهناء والعافية، واليكم طريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل القطايف

يتم عمل القطايف بإحضار المكونات واتباع الخطوات اللازمة.

1. المكونات:

كيلو جرام قطايف.

بندق مجروش.

جوزة الهند.

زبيب.

الشربات الخاص بها

كوب من الماء.

قطرات من عصير الليمون.

كوبين سكر.

2. طريقة عمل القطايف

القيام بتجهيز الشربات عن طريق وضعة في أناء على النار به الماء والسكر.

عندما نلاحظ الغليان نضيف قطرات عصير الليمون حتى يتم التماسك بقوامه. القيام بخلط جوز الهند مع الزبيب والبندق مع أتمام عملية التقليب لهم. علينا بتجهيز القطايف ليتم حشوها بالمكسرات، واليكم طريقة عمل الكبسة بالدجاج. أخضار مقلاة بها زيت علي النار يتم تركة حتى يسخن. نقوم بتحمير القطايف حتى تأخذ اللون الذهبي. وأخيرا علينا بتشريب القطايف بالشربات، ويتم رصها في طبق التقديم وتقدم بالهناء والصحة، واليكم طريقة عمل كحك العيد.

طريقة عمل عجينة القطايف

نقوم بتجهيز وعمل عجينة القطايف في المنزل بأتباع طريقة العمل في حالة أحضار المقادير التالية.

1. المقادير:

معلقة بيكينج بودر.

ثلاث أكواب ماء.

معلقتين كبار من السكر.

ثلاث أكواب دقيق فاخر.

رشه ملح طعام بسيطة.

معلقة خميرة كبيرة.

2. طريقة عمل عجينة القطايف

في قدر نقوم بخلط السكر مع الدقيق. يتم إضافة البيكينج بودر والملح مع التقليب للمكونات. نقوم بوضع الماء على الخليط والتقليب حتى يتم خلط المكونات، والحصول على عجينة سائلة. نحضر مقلاة على النار ويتم تسخينها حتي بشرط أن تكون من النوع الغير اللاصق. نستعمل الملعقة ليتم وضع أو إضافة قطرات أو وحدات من العجينة، ويتم تركها حتى يتم التحمير من الأسفل فقط وهكذا يتم التكرار حتي الانتهاء من كمية العجين، واليكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

إلي هنا وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكنافة والقطايف في البيت احسن من الجاهز 100 مرة.