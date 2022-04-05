2 كوب دقيق واصنعي نصف كيلو من عجينة القطايف المقرمشة بخطوات بسيطة

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عجينة القطايف هي من أشهر المأكولات في شهر رمضان المبارك، وهناك عدد كبير من الأفراد يحبذون تناول القطايف نيئة، أو محشوه بالمكسرات أو الشيكولاته أو الكريمة، أو القشدة، وهي من أبرز الأطعمة التي تظهر في شهر رمضان المبارك، وينتظرها الجميع، نظرا لخفتها وطعمها اللذيذ، وهي تعتبر عجينة سائلة تصنع على شكل فطيرة صغيرة، ولا تأخذ سوى دقيقة وتصبح جاهزة للأكل، وفي الآونة الأخيرة قام الكثيرون بصناعة أحلى وأشهى الأطعمة من عجينة القطايف التي يتم وضعها في وجبة السحور محشوه بالجبن والزيتون، ووجبة الإفطار محشوه باللحم والموتزاريلا.
عجينة القطايف
تحتوي القطايف على بروتين وكربوهيدرات، وطاقة، وألياف، سر نجاح القرص بالقشطة، ومن اليوم لا تقم بشراءها من الخارج، فقط أتبع الخطوات التالية وقم بصناعتها من المنزل، حتى تصبح سهله لك وبإمكانك تحضيرها في أقل وقت وبصورة جيدة، أهمية تناول التمر قبل الماء، ومع التكرار سوف تحصل على أفضل النتائج من صنع يديك، وبكوب واحد من الدقيق سوف تحصل على نصف كيلو من عجينة القطايف الطازجة وبأقل تكاليف، وقم بحشوها كما تحب وفي أي وقت داخل المنزل.
مكونات عمل عجينة القطايف
- 2 كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب سميد ناعم.
- 2 ملاعق كبيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة خميرة.
- ربع كوب سكر.
- 3 أكواب ماء دافئ.
- 2 ملعقة نشا.
خطوات عمل عجينة القطايف
- في الخلاط الكهربائي يتم إضافة جميع المكونات السابقة تدريجياً، طريقة عمل فطائر الطاسة المحشية، ثم يتم خفقهم جيدا حتى يصير خليط سائل.
- يترك الخليط لمدة نصف ساعة مغطاة بغطاء الخلاط الكهربائي، ثم يتم أخذ العجين السائل في زجاجة مياه وتغلق جيدا.
- يتم صنع ثقب في غطاء الزجاجة، ويتم وضع مقلاة لا يلتصق بها الطعام على الموقد وتسخن قليلاً.
- ثم يتم إسقاط الخليط السائل على شكل دائرة صغيرة وتترك لمدة دقيقة، وسوف تلاحظ أن الجانب الملتصق بالمقلاة تحول إلى اللون الذهبي.
- فيتم خروج فقاعات صغيرة من على وجه العجينة، فهكذا تصبح جاهزة، ويتم أخراجها من المقلاة سريعا بالمعلقة الخشبية.
- ويتم حشوها كما تفضل بالجبن أو الكريمة، أو الزيتون، أو المكسرات، أو الشيكولاته، فكما تود، وتغلق ويتم إنزالها في زيت غزير ساخن، حتى تتحول إلى اللون الذهبي المقرمش، وبالهناء والشفاء.
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