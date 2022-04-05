طرق مختلفة لعمل الملوخية الخضراء بالمنزل بكل سهولة وطعم ورائحة ولا أروع

طرق مختلفة لعمل الملوخية، تعتبر الملوخية من المأكولات المحببة لدي الجميع على مستوي الوطن العربي، وقد انتشرت في أول الأمر بالمطبخ المصري ثم انتقلت لباقي المطابخ العربية ومن الممكن تحضير الملوخية بالكثير من الوصفات وهذا ما سنتحدث عنه اليوم في مقالنا على موقع ثقفني فتابعونا.

طرق مختلفة لعمل الملوخية الخضراء بالمنزل

الملوخية لها الكثير من الفوائد حيث تعمل على تقوية عضلة القلب وتسكين الآلام وتجعل من يتناولها يشعر بالفرح والسعادة وتعمل على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، وتعد الملوخية بأكثر من طريقة فهناك ملوخية بالفراخ وملوخية بالجمبري وملوخية باللحم وملوخية بالأرانب.

طريقة عمل الملوخية بالفراخ

الملوخية هي أكلة مصرية الأصل وظهرت في عصر الفراعنة وكان يطلق عليها أسم ملوكية وذلك لأن كان وقتها يأكلها الملوك فقط.

مقادير الملوخية بالفراخ

نصف كيلو ملوخية خضراء مخروطة. إثنين معلقة كبيرة سمن بلدي. ملح حسب الرغبة. مكعب مرقة دجاج. معلقة ونصف ثوم مفروم. مرقة دجاج (شوربة). معلقة ونصف كزبرة ناشفة.

خطوات عمل الملوخية بالفراخ

نحضر إناء على النار ونضع الملوخية ونضيف مرق الدجاج (الشوربة) بالتدريج حتي نحصل على القوام المطلوب.

نضيف مكعب مرقة الدجاج وتترك الملوخية على النار حتي تغلي مرة واحدة وترفع من النار.

بمقلاة تيفال على النار نضع السمن والثوم ويقلب حتي يصبح لونه ذهبي.

نضيف الكزبرة للثوم ويقلب حتي يحمر لونه.

يصب خليط الكزبرة على الملوخية وتغطي سريعا ونضع الملح وتقلب وبالهنا والشفا.

كيفية حفظ الملوخية بالفريزر لأطول فترة

نقطف أوراق الملوخية وتغسل جيدا

في إناء كبير نضع لترين من الماء وبه معلقة بيكربونات صوديوم.

نضع أوراق الملوخية بعد أن تغلي الماء وتترك لتغلي مرتين.

نخرج أوراق الملوخية من الماء ويصفي جيدا وتغسل بالماء البارد.

نضع الملوخية بمصفاة وتخزن بأكياس التخزين وتفرغ من الهواء.

وتخزن في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة عمل الملوخية الناشفة

الملوخية الناشفة لها أيضا من يفضلها عن الملوخية الخضراء وهي متوفرة دائما عند العطارين، وفيما يلي نوضح طريقة الملوخية الناشفة.

مقادير الملوخية الناشفة

كوب ملوخية ناشفة. معلقة كبيرة زبدة. ثوم مفروم ناعم. معلقة زيت نباتي. ملح وكمون وبهارات حسب الرغبة. معلقة كبيرة ونصف ثوم مفروم. كوبين ونصف شوربة دجاج أو لحم. كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير