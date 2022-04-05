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نحن على مشارف قدوم فصل الصيف حيث أننا بالفعل بدأنا فيه وارتفعت درجة الحرارة، ولذلك جئنا لكم اليوم بطريقة تحضير أقوى مزيل عرق طبيعي بالشبة والنشا وبعض المكونات الطبيعية، فمع الحرارة العالية يفرز الجسم الكثير من العرق الذي يؤثر في رائحة الجسم وقد يؤدي إلى ضرر لبعض الأشخاص المحيطة بسبب الرائحة التي يفرزها العرق، ومن الأفضل استخدام مزيلات العرق الطبيعية لأن الجاهزة قد تحتوي على مواد كيميائية ومسرطنة وخطيرة على الجلد. طريقة عمل أقوى مزيل عرق طبيعي بالشبة مكونات الطريقة:- قطعة شبة كبيرة الحجم.

ملعقتان من بودرة التلك أو المسك. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بتقطيع الشبة إلى قطع صغيرة تمامًا ثم قومي بوضعها بداخل المطحنة أو الكبة الكهربائية حتى تصبح مسحوق ناعم تمامًا.

بعد ذلك أضيفي عشر ملاعق منها إلى كمية مناسبة من بودرة المسك أو التلك وقلبي المكونات جيدًا ثم ضعيهم في علبة زجاجية صغيرة ونظيفة.

أغلقي العلبة واحتفظي بها في الثلاجة وقومي باستخدامها بعد الاستحمام أو قبل الخروج من المنزل يوميًا فهي لها عدة فوائد للجسم. طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بالنشا مكونات الطريقة:- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا ومثلهم من نشا الذرة.

أربع ملاعق من زيت جوز الهند.

عدة قطرات من زيت شجرة الشاي.

زيت عطري متوفر لديك. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط كل من ملاعق بيكربونات الصودا ونشا الذرة مع بعضهما البعض في وعاء كبير و مناسب ثم قومي بتذويبهم بداخل الميكروويف أو بداخل حمام مائي.

بعد أن يصبح الخليط سائل تمامًا قومي بإضافة كل من الزيت العطري وزيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي إلى المزيج السائل و قلبيه جيدًا حتى تمتزج المكونات.

استمري في تقليب الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل قليلًا ثم قومي بإحضار علبة صغيرة زجاجية ونظفيها جيدًا ثم وجففيها من أي قطرات ماء وضعي بداخلها الخليط و أحكمي غلقها.

يمكنك استخدام مزيل العرق يوميًا ومن الأفضل الاستحمام أولًا قبل أن تقومي بوضعه وهو من أقوى الخلطات لأن النشا له فوائد عظيمة للجلد. عمر شويل - جدة ريحتك هتبقي مسك.. أقوي مزيل عرق طبيعي لتبييض تحت الابطين وازالة الروائح الكريهه نهائيا - ثقفني

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