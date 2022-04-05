كريم لبان الذكر والفازلين للبشرة الجافة والدهنية يزيل التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق

كريم لبان الذكر والفازلين ، كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، ويخلصها من جميع المشاكل التي تواجهها، وتزيل تجاعيد السنين ويجعل البشرة تبدو جميلة وناعمة طول الوقت ويحافظ عليها من الجفاف، وهو رائع في تفتيح البشرة السمراء ، والمناطق الداكنة بالجسم، كما يمتلك بعض الروائح العطرية الجميلة التي تجعل البشرة منتعشة وجميلة، وهو أفضل من الكريمات التي تباع في الخارج بإسعار غالية الثمن وتسبب تهيج البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر العطري.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر منقوع لبان الذكر ونضيف إليه النشا ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة للغاية ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف الزيوت الطبيعية، والفازلين إليه ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نضع الخليط في علبة متوسطة الحجم ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر والفازلين

توجد بعض الخطوات البسيطة عليكي إتباعها عند وضع الكريم على وجهك وهى كالتالي:-