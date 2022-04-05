انتشرت في الآونة الأخيرة الأكلة التي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها الشهي واللذيذ حيث يمكن عملها بتتبيلة ونكهة خاصة، وهي الشاورما، ولذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت، ويمكننا من خلال هذا المقال تقديم طريقة سهلة وبسيطة للشاورما مثل الجاهزة وأفضل، ويمكن عملها بأسرع وقت، ومن مكونات متوفرة.

طريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت

تميزت الشاورما بالمذاق اللذيذ، وسهولة الهضم، وسرعة التحضير، وتوافر المكونات، والتي يمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 6 قطع من صدور الدجاج الطازج.

ملعقتين كبيرتين من الزيت، ويفضل زيت الزيتون.

عدد 2 حبة متوسطة من البصل.

وعدد 1 قطعة كبيرة من الفلفل الأصفر.

عدد 1 قطعة كبيرة من الفلفل الأحمر.

وعدد حبتين من الفلفل الأخضر.

عدد حبة متوسطة من الطماطم.

وعدد كوب من الزبادي متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودرة.

رشة من كل من البابريكا والشطة والسماق، والحبهان.

رشة من الحبهان، ورشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من توابل الشاورما، ويمكن استبدالها بملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

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قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم.

قومي أيضاً بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.

وقومي بتقطيع الفلفل إلى شرائح رفيعة.

عليكي بتقطيع الطماطم مكعبات صغيرة.

في وعاء قومي بوضع قطع الدجاج مع التوابل الخاصة بالشاورما والملح والفلفل الأسود والسماق والشطة والبابريكا والحبهان والبصل البودرة والثوم البودرة.

قومي بإضافة الخل والليمون.

قلبي جيداً، وقومي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين كاملتين.

قومي بتحضير المقلاة على نار متوسطة، وضعي الزيت ثم قومي بوضع الدجاج مع التقليب المستمر.

عندما تجف السوائل قومي بوضع البصل المقطع مع الفلفل المقطع.

وعند النضج قومي بوضع الطماطم مع التقليب.

قلبي حتى تذبل الطماطم.

قدميها مع أرز مبهر، وسلطة الثومية، والعيش المحمص.

وفي نهاية هذا المقال لقد تناولنا طريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت حتى تستمتعي بمذاق لذيذ أفضل من الجاهز، وذلك بطريقة سهلة، وخطوات بسيطة يمكنك اتباعها لعمل ألذ وجبة شاورما لتسعدي بها أسرتك، وحتى تضمني نظافة وجبات أطفالك.