نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فحص طبي كتشفي جنس الجنين ذكر أو انثى إليك 10 علامات توضح لك ذلك وانتي في منزلك في المقال التالي
بعد معرفة المرأة الحامل بحملها تتهافت على مواقع والكتب الخاصة بالحمل والطفل من أجل تجميع كافة المعلومات اللازمة، وأهم ما يشغلها هو معرفة جنس الجنين من أجل اختيار ألأوان ملابسه وغرفته الخاصة واسمه والعديد من الأمور الأخرى، لذلك في المقال التالي نعرض لكم بعض الأساطير الخاصة بمعرفة نوع الجنين في أشهر الحمل الأولى.
علامات معرفة نوع الجنين
هناك مجموعة من العلامات يعتقد أنها تدل على جنس المولود نستعرض معكم هذه العلامات بشيء من التفصيل، وهي:
- غثيان الصباح يعتقد أن المرأة الحامل إذا كان غثيانها في الصباح قليل في الثلث الأول من الحمل تحديًا فإنها بالتالي تكون حامل بذكر أما إذا كثر غثيانها في الصباح فإنها حامل بأنثى، ولكنها خرافة فأثبتت الدراسات أن غثيان الصباح يختلف من مرأة لأخرى حسب طبيعة الجسم.
- مشاكل البشرة يعتقد قديمًا أن الحمل بفتاة سيقلل من جمالك فهي تسرق من جمال الأم لنفسها، فحين أن الولد لن يأخذ من أمه شيء فقط ستكون الهالات السوداء، ولكن حتى الآن لم يتم إثبات هذا الأمر.
- الرغبة الشديدة في تناول الطعام تختلف حسب الذكر والأنثى، فالرغبة في تناول المأكولات المالحة دليل على حمل المرأة بذكر أما الرغبة في تناول الحلويات دليل على حمل بفتاة، ولكن الأبحاث حتى الآن لم تثبت صحة هذه الإدعاءات.
- عدد نبضات القلب حيث انتشرت شائعة بين الحوامل أنه إذا كان عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة مئة وأربعين نبضة فإن المرأة الحامل ستكون حامل في ولد أما إذا كان أعلى من ذلك فإن الحمل سيكون أنثى.
- ارتفاع البطن وشكل تكويرها أحد أشهر الشائعات بين الحوامل فنجد الأشخاص حول الحامل يتأملون بطنها المنتفخة ويحرزون إذا ما كان لاجنين ولد أم فتاة، ويعتقد أن الشكل الدائري المدور أن الأم حامل في ولد، أما الشكل المسطح فهو دليل على الحمل بفتاة.
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