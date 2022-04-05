بدون فحص طبي كتشفي جنس الجنين ذكر أو انثى إليك 10 علامات توضح لك ذلك وانتي في منزلك

بعد معرفة المرأة الحامل بحملها تتهافت على مواقع والكتب الخاصة بالحمل والطفل من أجل تجميع كافة المعلومات اللازمة، وأهم ما يشغلها هو معرفة جنس الجنين من أجل اختيار ألأوان ملابسه وغرفته الخاصة واسمه والعديد من الأمور الأخرى، لذلك في المقال التالي نعرض لكم بعض الأساطير الخاصة بمعرفة نوع الجنين في أشهر الحمل الأولى.

علامات معرفة نوع الجنين

هناك مجموعة من العلامات يعتقد أنها تدل على جنس المولود نستعرض معكم هذه العلامات بشيء من التفصيل، وهي: