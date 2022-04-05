اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله نهائيا من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للأماكن الغامقة

اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد، من الخلطات التي من الممكن أن توفر لكل السيدات والفتيات الخيط المثالي البديل لإزالة الشعر ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل للتخلص تماما من تواجد لشعر الزائد، وتعتبر تلك التركيبة من التركيبات المثالية لنزع الشعر تماما من سطح الجلد، وفيما يلي نوضح سر التركيبة الصحيحة لخليط الفازلين المنعم للجلد، مع بيان أهم المكونات المثالية وطريقة التحضير.

اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد من الجسم

من الممكن أن تتحقق الإزالة الكاملة للشعر الذي ينمو على سطح الجلد إذا تم تطبيق القليل من مكون الفازلين المرطب على الجلد وفقا لطريقة خاصة كما يعمل الفازلين على ترطيب الجلد وتطهير المسام وترطيبها وهذا ما ييسر تماما من خطوة نزع الشعر ومن خلال ما يلي في تلك السطور نعرض أفضل طريقة إزالة للشعر بالفازلين.:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة ماء الورد.

ملعقة من الدقيق.

قطرات من الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من مطحون الترمس.

وعاء ملائم.

طريقة تحضير اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد

الاستعانة بالفازلين، وإذابته تماما ومن ثم نضع معه المكونات بالتدريج.