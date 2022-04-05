انقذ صحتك فورا 4 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الكوليسترول بالدم!

ينتج الكبد الكوليسترول الذي يحتاجه الجسم، ومهم من أجل تكوين أغشية الخلايا بالجسم وبعض الهرمونات وأيضًا فيتامين د، وينتقل الكوليسترول النافع من هلال مجرى الدم، ولكن إذا تحول هذا الكوليسترول إلى ضار فإنه يأذي الجسم ويضر بالصحة، لذلك من خلال المقال التالي سنعرض لكم عدد من العلامات الواجب الانتباه عند بدء ظهورها على الجسم والذهاب مباشرة إلى الطبيب المختص للحفاظ على صحة الجسم.

علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم

هناك مجموعة من العلامات الواجب الانتباه لها، لأنها دليل على ارتفاع مسبة الكوليسترول في الدم، وهذه العلامات هي:

زيادة نسبة الدهون المشبعة والدهون الثلاثية والكوليسترول حيث يسبب تراكم الدهون تحت وفوق جفن العيون بصرة ملحوظة.

ظهور الدهون في مناطق الكوع أو على الركبة، وارتفاع الدهون في الدم بشكل عالي جدًا.

الشعور بالنوبات القلبية وعدم الارتياح.

الشعور بألم حارق في الساق والقدم.

البشرة تصبح شاحبة وجافة.

عدم التئام الجروح بسهولة.

فقدان الكتلة العضلية من عضلات الذراع والساق.

الإصابة بالحرقان أو قبضة الصدر في ناحية الكتف الأيسر.

أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول له عدة أساب لا حصر لها نعرض معكم مجموعة منها، وهذه الأسباب هي: