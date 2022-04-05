نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذا ظهرت هذه العلامتان فلا تستهين بها .. هذا يكشف إنك تعاني من انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك ؟.. تعرف عليها في المقال التالي
قد يعاني الشخص من نقص في أحد الفيتامينات لكنه لا يعلم بذلك، وفيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة جدا في الجسم والتي نقصها يعني مخاطر صحية عالية، ولكن الجسم دومًا ما يقوم بإعطاء تنبيهات وعلامات لقول أن هناك شيء ما ناقص ويجب إكمالها، وفي المقال التالي سنعرض العلامات الواجلب الانتباه لها بشأن نقص فيتامين ب 12.
أعراض نقص فيتامين ب 12
هناك مجموعة من العلامات يخبر بها الجسد المريض أنه بحاجة للعناية والرعاية وأنه يعاني من نقص فيتامين معين، وهذه العلامات هي:
- حيث أنه تجد أن لون بشرة شاحب، فالأشخاص الذي يعانون من نقص فيتامين ب 12، يلاحظ الآخرين عليهم شحوب لون جلدهم مثل الوجه واليدين، والسبب في ذلك عدم قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء بصورة كافية.
- وفي حالة مواجهة سرعة نبضات القلب، من أهم أعراض نقص فيتامين ب12 هو سماع الشخص لضربات قلبه وكأنه صعد السلالم، حيث يقوم القلب تسريع نبضاته بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء نتيجة نقص الفيتامين ب 12.
- أو في حالة الشعور بالتعب والإرهاق، الأشخاص الذي يعانون من نقص فيتامين ب 12، دومًا يشعرون بالإعياء والتعب الشديد في حال ممارستهم أبسط الأعمال اليومية، وذلك يرجع نتيجة نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى كافة أعضاء الجسم.
- أو في حالة الإصابة بضيق التنفس، سرعة ضربات القلب نتيجة نفص الأكسجين قد يكون سبب رئيسي فس شعور الأشخاص بضيق في التنفس أغلب الأوقات.
- كما أنه في حالة صعوبة في ممارسة المشي، بسبب نقص الأكسجين الذي يحدث عند فقدان الجسم لفيتامين ب 12، فإنه يسبب تلف الأعصاب المحيطة بالأطراف مما يؤدي إلى تنميل الأطراف الأربعة مما يعمل على شعور الإنسان بصعوبة في الحركة.
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