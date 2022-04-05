اذا ظهرت هذه العلامتان فلا تستهين بها .. هذا يكشف إنك تعاني من انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك ؟.. تعرف عليها

قد يعاني الشخص من نقص في أحد الفيتامينات لكنه لا يعلم بذلك، وفيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة جدا في الجسم والتي نقصها يعني مخاطر صحية عالية، ولكن الجسم دومًا ما يقوم بإعطاء تنبيهات وعلامات لقول أن هناك شيء ما ناقص ويجب إكمالها، وفي المقال التالي سنعرض العلامات الواجلب الانتباه لها بشأن نقص فيتامين ب 12.

أعراض نقص فيتامين ب 12

هناك مجموعة من العلامات يخبر بها الجسد المريض أنه بحاجة للعناية والرعاية وأنه يعاني من نقص فيتامين معين، وهذه العلامات هي: