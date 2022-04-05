للمصابين بالسكر اليكم 3 حيل خارقة لخفض سكر الدم التراكمي بسرعة مذهلة وبدون أدوية اليكم طريقة تطبيقها!

هناك العديد من السيدات والرجال في الوقت الحالي التي تعاني من ارتفاع السكر يوميا وبشكل متتالي حيث يقوموا بتناول العديد من العقاقير الطبية المختلفة التي يمكن أن تساعد على خفض مستوي السكر في الدم وعدم ارتفاعه أيضا، كما يتواجد العديد من الأشخاص الذي يقوموا بتناول حقن الأنسولين حيث نجد أن مريض السكر يعاني معاناة شديدة طوال حياته ولكن هناك مجموعة من الطرق البسيطة التي تساعد على خفض مستوي السكر في الدم دون تناول أي أدوية تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال الفقرات القادمة.

خفض السكر في الدم

المكونات:

بذر كتان مطحون.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة خل التفاح.

طريقة تحضير

يجب عليكم خلط كلا من زيت الزيتون مع خل التفاح ويجب تقليب جميع المكونات بشكل جيد حتى يتجانس كافة المكونات.

ثانيا يتم وضع بذور الكتان ويجب أن نقوم بالتقليب بشكل جيد.

كما أنه ثالثا نقوم بتناول هذه الوصفة كل صباح على الريق قبل الفطار بربع ساعة.

خفض السكر في الدم بالكزبرة

المكونات التي نحتاجها في هذه الوصفة:

نصف ملعقة كزبرة مطحونة.

نحتاج إلى نصف ليمونه.

ولا يد من إضافة حوالي كوب ماء مغلي.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: