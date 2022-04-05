نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكاسترد لحشو الكنافة فى رمضان وأحلى فطار في المقال التالي

يعد الكاسترد من أنواع الحلويات الشهيرة التى يفضلها الجميع، وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع ومحلي مثل الجيلي أو الكريم كراميل، ولكنه يختلف فى طريقة التحضير والمكونات ويكون له فوائد عديدة للإنسان لأنه يحضر من مكونات تمد الجسم بالطاقة مثل اللبن وللبيض الذي يعتبر مصدر بروتين. مكونات عمل الكاسترد: 1 كوب ونص لبن.

1 كوب ونص سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نشا.

صفار حبة بيض. طريقة تحضير الكاسترد: نقوم أولا بإحضار ربع كوب من اللبن ونضيف به النشا ونذوبها جيداً ف اللبن. نقوم بإحضار قدر مناسب ووضعه على النار ثم نضيف باقي اللبن ونضع عليه السكر ونقوم بتقليبه حتى يذوب السكر جيداً وثم نقوم بوضع الفانيليا ونقوم بخفض النار على اللبن ونتركه يغلي. عندما يغلي المزيج نقوم بوضع النشا التي تم اذابتها على اللبن ونتركه يغلي مرة أخرى. نهدء النار على الوعاء حتى يكون القوام كثيف. بعد أن يثقل الخليط نقوم بوضعه جانباً ثم نقوم بإحضار طبق وخفق الصفار ونضعه على المزيج السابق ونمزجه جيداً حتى يكون متجانس. بعد الإنتهاء نقوم بتركه يبرد وثم نغطيه. مكونات عمل الكاسترد للحشو: 2 كأس لبن سائل كامل الدسم.

عود واحد فانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة قشر ليمون مبشور.

3 صفار بيض.

نصف كأس سكر.

2 ملعقة دقيق كبيرة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضعه على النار ثم نضيف اللبن وعليه الفانيليا وقشر الليمون ونقلبه ونتركه يغلي. بعد أن يغلي نقوم بإزالة عود الفانيليا. نحضر المضرب الكهربائي ونضع فيه السكر وصفار البيض ونمزجهم جيداً وبعد ذلك نضع الدقيق حتى يصبح عجين متماسك جداً. نقوم بإضافة اللبن الذي تم غليه على البيض ونخفقهم مع بعضهم جيداً. بعد مزج كل المكونات جيداً نقوم بوضعها على النار ونقلبها من حين لآخر ونتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يكون كثيف. مكونات عمل الكاسترد الأصفر: 2 كأس لبن.

ثلاث معالق كبيرة كاسترد بودرة.

ملعقتين سكر كبيرة.

2 كأس سكر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع اللبن وعليه السكر والكاسترد البودرة ونقوم بوضعه على النار حتى يكون لدينا قوام كثيف وثقيل ويقلب من وقت لآخر. وبعد ذلك نقوم بصبه فى وعاء ونغطيه ونضعه فى الفريزر حتى يتماسك جيداً. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكاسترد لحشو الكنافة فى رمضان وأحلى فطار - ثقفني

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