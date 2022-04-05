نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر وصفة عمل البطاطس المقرمشة و المحمرة بمعلقة واحدة من هذا المكون في المقال التالي
البطاطس المقرمشة هي من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، البطاطس المحمرة من الأكلات التي تعتبر من الأطباق الرئيسية للأكلات السريعة؛ حيث يقبل عليها الأطفال بكثرة وبالرغم من ذلك قد يكون كمية الزيوت بها كثيرة تجعل ممن يتناولها ينزعج منها؛ ولقد أعددنا لكم هذا المقال خصيصا لكي نعرض لكم من خلاله طريقة لعمل البطاطس المحمرة مقرمشة بمكون واحد فقط يجعلها رائعة وليس بها أي زيوت.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
من خلال الخطوات التالية يمكن عمل البطاطس اللذيذة المقرمشة وهناك طريقتين لإعداد البطاطس المحمرة، وهذه إحدى هذه الطرق ما يلي:
- أولا يتم اختيار البطاطس جيدا التي تصلح للقلي، وذلك لأن يوجد منها للطبخ وأخرى للتحمير.
- يتم غسل البطاطس جيدا وتنظيفها من الأوساخ العالقة بها ثم تقشر.
- يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح أو مثل ما ترغب ثم نضيف إليها الملح.
- نحضر 2 كوب من الدقيق ونضع بهم البطاطس ثم يسخن الزيت جيدا.
- نضع البطاطس في الزيت مع تقليبها على الجانبين، وذلك حتى يتم الحصول على لون ذهبي جميل.
- نخرج البطاطس على مناديل المطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.
الطريقة الثانية
- نكرر نفس الخطوات السابقة إلى أن نصل إلى تقطيع البطاطس.
- نضع وعاء به مقدار من الماء حتى يغلي، ونضع بها البطاطس حتى يتم سلقها بعد نصف ساعة.
- ثم نقوم بهرس البطاطس ونتركها تبرد.
- ومن ثم يتم عمل كرات صغيرة منها.
- ثم نضعها في الدقيق ثم في البيض، وبذلك يتم الحصول على بطاطس خالية من الزيوت.
- البطاطس التي تحتوي على كمية زيت كبيرة قد تضر الجسم وترفع الكوليسترول الضار بالدم، وأيضا الزيوت من الممكن أن تكون سببا مجهولا وراء مشاكل القلب المتعددة.
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