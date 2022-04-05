سر وصفة عمل البطاطس المقرمشة و المحمرة بمعلقة واحدة من هذا المكون

البطاطس المقرمشة هي من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، البطاطس المحمرة من الأكلات التي تعتبر من الأطباق الرئيسية للأكلات السريعة؛ حيث يقبل عليها الأطفال بكثرة وبالرغم من ذلك قد يكون كمية الزيوت بها كثيرة تجعل ممن يتناولها ينزعج منها؛ ولقد أعددنا لكم هذا المقال خصيصا لكي نعرض لكم من خلاله طريقة لعمل البطاطس المحمرة مقرمشة بمكون واحد فقط يجعلها رائعة وليس بها أي زيوت.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

من خلال الخطوات التالية يمكن عمل البطاطس اللذيذة المقرمشة وهناك طريقتين لإعداد البطاطس المحمرة، وهذه إحدى هذه الطرق ما يلي:

أولا يتم اختيار البطاطس جيدا التي تصلح للقلي، وذلك لأن يوجد منها للطبخ وأخرى للتحمير.

يتم غسل البطاطس جيدا وتنظيفها من الأوساخ العالقة بها ثم تقشر.

يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح أو مثل ما ترغب ثم نضيف إليها الملح.

نحضر 2 كوب من الدقيق ونضع بهم البطاطس ثم يسخن الزيت جيدا.

نضع البطاطس في الزيت مع تقليبها على الجانبين، وذلك حتى يتم الحصول على لون ذهبي جميل.

نخرج البطاطس على مناديل المطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.

الطريقة الثانية