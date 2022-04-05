ناعم زي القشطة.. طريقة عمل الزبادي البيتي أحلي من المحلات والطعم حكاية جربيه

يعتبر الزبادي من أكثر الأطعمة التي دائمًا ما يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم بالأخص، لكن نلاحظ دائمًا بأن محاولات إعداد الزبادي بالمنزل تتبوأ بالفشل في الوصول إلى نفس مذاق الزبادي الذي يتم إعداده في المحلات، لذلك سنقوم بعرض أفضل وأسرع طريقة عمل الزبادي البيتي داخل هذا المقال.

طريقة عمل الزبادي البيتي

هناك بعض من الأسرار والخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار، فهذا الأمر يزيد من نجاح وصولنا إلى أفضل مذاق للزبادي البيتي والذي يشبه مذاق المحلات المتخصصة في إعداده، وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بطريقة عمل الزبادي بالشكل الآتي ذكره:

عمل الزبادى فى البيت

المكونات:

2 لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضيف به 2 لتر من الحليب، ونضعه على النار بدرجة حرارة متوسطة.

ثم بعد أن يتم غلي الحليب، فهنا تأتي خطوة رفع الإناء من على النار.

بعد ذلك وترك الحليب حتى يبرد بعض الشيء.

ثم من بعدها نقوم بإضافة 3 ملاعق من الزبادي إلى الحليب الدافئ، وذلك مع المزج بصورة مستمرة.

بعد ذلك نقوم بإحضار أواني صغيرة الحجم، وبعدها نقوم بوضع الخليط داخل هذه الأواني.

ثم يتم ترك أواني الزبادي داخل مكان مظلم ودافئ لفترة زمنية تقدر بحوالي 7 ساعات على أقل تقدير.

بعد ذلك ومن الأفضل أن يتم وضع هذه الأواني داخل الفرن الدافئ، حيث نقوم بوضع هذه الأواني بعد استخدامنا للفرن بخمس دقائق على أقل تقدير.

بينما المكان الذي يتم وضع الأواني به له عامل السحر في التوصل إلى أفضل مذاق للزبادي البيتي، وذلك عن تجربة.

بالتالي بعد انتهاء الفترة الزمنية، فهنا يكون الزبادي جاهزًا للتناول، فسوف يكون لدينا أشهى زبادي بيتي بخطوات سهلة وسريعة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض كافة المعلومات التي تدور حول طريقة عمل الزبادي البيتي، حيث قمنا بعرض أكثر من سر خاص بتحضير الزبادي البيتي بأفضل شكل ممكن، لذلك يجب أخذ كل تفصيله في عين الاهتمام، فبعد عرض هذا المقال سيكون بإمكان كل شخص الحصول على أفضل مذاق للزبادي دون التوجه لأي محل من المحلات، فأصبح الزبادي من السهل إعداده داخل المنزل وبخطوات بسيطة.