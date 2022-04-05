طريقة عمل الكبسة بالدجاج على أصولها بأطيب مذاق وصحي 100% بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة بالدجاج على أصولها، في المطابخ العربية التي تقدم دائما تطور مستمر منذ الماضي والحاضر والمستقبل لتقديم اجمل واشهي الأكلات بكافة أنواعها، ومن ضمن تلك الأكلات نتناول في ذلك المقال أكلة كبسة الدجاج التي اشتهرت في دول الوطن العربي وبالخصوص دول الخليج، تعتمد هذه الأكلة لكي يتم أعدادها الأرز البسمتي أو ذو الحبة الطويلة ويتم الطهي بجانب اللحم أو الدجاج مع الخلطة والبهارات التي تختلف من دول لأخري في دول الوطن العربي.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج

يتم كثير من الطرق المختلفة لعمل الكبسة ويلزم توافر تلك المقادير للأعداد وتحضير الكبسة الشهية بالدجاج.

1. المقادير

ثلاث أكواب ماء.

دجاجة قطع.

كوبان أرز بسمتي مغسول ومنقوع ونظيف وجاهز.

بصلة مفرومة.

ثمرة فلفل اخضر حار مفروم.

ربع كوب كرز.

ثمرة فلفل احمر حار مفروم.

توت أزرق ربع كوب.

نصف معلقة كاري.

فص ثوم مهروس.

ربع كوب من الزبيب.

أربع معالق زيت نباتي.

معلقة صلصة طماطم.

رشه كمون.

نصف معلقة كركم.

شوية ملح طعام.

معلقة بهارات كبسة.

2. طريقة العمل والتحضير

علينا أحضار وعاء كبير على النار ويوضع فيه الزيت ثم نضيف البصل و الثوم ومعهم الفلفل الحار ثم نضيف قطع الدجاج ويتم التقليب جيدا حتى التحمير وإضافة البهارات والكرز والزبيب والتوت والكرز والصلصة، واليك طريقة عمل الكنافة.



يتم بعدها التقليب لمدة خمس دقائق كما نقوم بإضافة الماء الساخن ويتم تغطية الوعاء بالغطاء الخاص به ويتم ترك الدجاج على نار متوسطة لمدة ساعة ال ربع.

نقوم بعدها بإضافة الأرز مع التقليب حتى يتم غليانه كما يمكن لنا إضافة نصف كوب ماء ساخن في حالة الاحتياج ويتم تركة حتي يتشرب ثم تترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم التقديم علي طبق التقديم الأرز وفوقه قطع الدجاج والتزين وبالهنإ والشفا، واليكم طريقة عمل كحك العيد.

طريقة عمل الكبسة السعودية

الكبسة السعودية نقوم بتحضيرها في توافر المكونات والمقادير لنقوم بتجهيزها وعملها.

1. المكونات والمقادير:

معلقتين زيت طعام.

ثلاث أكواب أرز بسمتي جاهز التحضير.

معلقة من صلصة الصويا.

ست ثمرات طماطم مفرومة.

معلقة كركم.

كيلو جرام دجاج قطع.

ملح طعام حسب الرغبة.

معلقة كاري.

ثلاث أكواب ماء دافئ.

بصلتين مفروم.

ثلاث حبات هيل.

ورقتين لورا غار.

معلقة شطه.

شوية فلفل اسود.

2. طريقة عمل الكبسة السعودية

يتم تجهيز أناء نضع فيه الزيت مع البصل والتقليب.

القيام بإضافة ثمرات الطماطم المفرومة و تترك على النار حتى يتم تماسك للخليط، بعدها نضيف الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق غار وباقي البهارات، واليكم طريقة عمل الكريب .

. علينا إضافة الدجاج نظيف بعد تنظيفه بالملح والخل، والتقليب حتى يكون الدجاج نصف تطيب وبعدها يتم إضافة الأرز والماء الدافئ، وتغطية الأناء ليتم تركة على نار عالية حتى يتم الغليان للماء.

ثم يتم تهدئة النار، ثم نتركها حتى تطيب الكبسة.

ثم يتم تهدئة النار، ثم نتركها حتى تطيب الكبسة. يتم غرفها في طبق التقديم والتقديم ساخنة، واليكم طريقة عمل الملوخية بالأرانب.

كبسة منال العالم السريعة

في دار منال العالم للطبخ يتم عمل وأعداد كبسة منال السريعة بالدجاج.



المقادير:

معلقتين بهارات الكبسة.

ثلاث أكواب أرز بسمتي.

دجاج قطع كبيرة فيلية دجاج.

رشه ملح طعام.

معلقة سمنه أو زيت ذرة.

عشر حبات فلفل اسود سليم.

بصلتين مقطعة.

ثمرتين طماطم مقشر ومفروم.

معلقتين معجون طماطم.

قرنين فلفل اخضر.

ثمرتين ليمون مجفف.

ست حبات قرنفل.

عودين قرفة.

ورقتين لورا.

ثماني حبات هيل.

طريقة عمل الكبسة لمنال العالم

أولا القيام بغسيل الأرز وتنظيفه جيدا ثم نقوم بنقعه لمدة نصف ساعة. إحضار اللوح الخاص بتقطيع الدجاج واستخدام السكين الحاد ليتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة في الحجم، واليكم طريقة عمل البيتزا. تجهيز وعاء ووضعة علي نار متوسطة ومضافة السمن أو زيت الذرة. ثم نضيف البصل مع التقليب حتي نحصل علي لون ذهبي غامق. يتم اخذ ملعقة كبيرة من البصل المقلي وتركها علي جنب للتزيين. القيام بإضافة مكعبات الدجاج على نار عالي والتقليب حتي تأخذ اللون الذهبي. يتم وضع الطماطم، مع معجون الطماطم، بجانب الفلفل، القرفة، ورق الغار، الهيل، اللومي، قرنفل الكبش، الفلفل، وملح الطعام وبهارات الكبسة، مع التقليب للدجاج مع الطماطم والبهارات، واليكم طريقة عمل الكفتة المشوية. نضيف بعدها خمس أكوب من الماء، ويتم تغطية الأناء حتي يطيب الدجاج ويطهى كل ذلك على نار متوسطة لمدة نصف ساعة. يتم تصفية الأرز وأضافته في وقتها على الدجاج، وندع الأرز والمرق للغليان العالي لدقائق بسيطة ثم يتم تغطية الأناء وتهدئة النار. نترك الأرز يطهى لمدة ساعة. يتم صب وغرف كبسة الدجاج في طبق التقديم وتزينها بالبصل المقلي.

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