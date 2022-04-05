ان خلص الفول انا مش مسئول.. دقة فول العربيات الطعم حكاية والكل هيتجننو علية

إن دقة الفول العربيات بالطبع ليس لها مثيل ونحبها كثيراً بل وأننا نذهب لتناول الفول من العربيات بسبب هذه الدقة الرائعة، ولكن إذا كنا نريد عملها في المنزل هل نستطيع أم لا؟ بالطبع نستطيع فعل ذلك فهناك طرق لعمل الدقة تكون مثل الذي يطبقها صاحب عربية الفول بالضبط كما أنها ستكون بنفس الطعم أيضاً، ولذلك نحن في هذا المقال سنعرفك الطريقة المعتادة لدقة الفول عند عربيات الفول.

دقة فول العربيات

بعدما تقوم بعمل هذه الطريقة في منزلك فسوف تذهل من النتيجة وكيف أنها تشبه دقة العربيات أو المطاعم لهذه الدرجة بل وإنها تكون أكثر نظافة وبزيوت نظيفة غير التي نراها في الأماكن الأخرى واستمتعي بطعم الفول المدمس مثل العربيات، وهي تكون:

سر خلطة دقة الفول

المكونات:

عصير ليمون بمقدار ربع كوب.

كمون بمقدار نصف ملعقة كبيرة.

1 كوب كبير من الماء.

خل أبيض بمقدار 5 ملاعق كبيرة.

شطة حارة بمقدار 5 ملاعق صغيرة.

ثوم مطحون بمقدار 10 فصوص منه.

طريقة التحضير:

أول خطوة هي أن نقوم بوضع كل المكونات التي تم تحضيرها في الخلاط الكهربائي أو الكبة وهي الكمون وعصير الليمون والماء والخل والشطة والثوم بنفس الكميات التي ذكرناها.

بعد ذلك بعدما يتجانس هذا الخليط جيداً في الخلاط نقوم بوضعه في حلة حجمها مناسب.

ثم نضعها على نار متوسطة ثم نتركه حتى يغلي جيداً لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نطفئ النار ثم نترك الخليط في الحلة حتى يبرد تماماً.

ثم بعدما يبرد هذا الخليط تماماً نقوم بوضعه في علبة صغيرة محكمة الغلق أو في برطمان له غطا حتى نستطيع غلقه جيداً والاحتفاظ بالخليط.

بينما يمكن استخدام الدقة التي قمنا بتحضيرها في أي وقت تريدينه.

أيضا فأنها تظل لفترة طويلة حتى تنفذ. ويمكنك بعدها أن تقومي بتطبيق الطريقة مرة أخرى وسوف يكون الأمر أسهل بعد ذلك.

كانت هذه الطريقة الأفضل من أجل عمل دقة فول العربيات كما أن هذه الطريقة لن تحتاج إلى مكونات كثيرة. وكلها مكونات موجودة في منزلك لن تحتاجي إلى شراء أي شيء. ونحن نعدك أنها سوف تعجبك كثيراً ولن تكون آخر مرة في عملها.