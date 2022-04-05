بدون ماء فكرة جديدة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب

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سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ من الممكن أن تقوم به ربة المنزل ومن دون أن تكون هناك أي خطوات غريبة حيث تعتبر الطرق القادمة للسلق والتقطيع من بين أهم ما يجب أن تهتم به كل ربة منزل لأن جميعها طرق سريعة ومنجزة ومن الممكن أن تحقق العديد من المكاسب لربات البيوت أهمها عدم إهدار الوقت في الخطوات التحضيرية لمحشي الكرنب، وفيما يلي طريقة التقطيع السريعة، وطريقة السلق من دون استعمال الماء.
سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ
السلق سيكون بطريقة بسيطة بعد أن تقوم ربة البيت بتقطيع الورق بطريفة بسيطة نتحدث عنها من خلال ما يلي:
خطوات لتقطيع الكرنب
من الممكن أن يتم تقطيع الكرنب كما يلي:
- التقطيع للكرنب يكون بإزالة رأس الكرنبة تماما باستعمال سكين.
- الخطوة التالية تكون بتقطيع الورق للكرنبة لمربعات صغيرة.
- لا تقومي بتفكيك ورق الكرنب، بل استعملي السكين في التقطيع للكرنبة كوحدة واحدة.
- الورق بتلك الطريقة يكون حجمه متناسق.
خطوات لسلق الكرنب بدون ماء
من الممكن أن يتم سلق الكرنب بدون ماء بسرعة مذهلة ومن الممكن أن تتبعي تلك الخطوات القادمة والتي ستيسر عليك القيام بخطوة الحشو بعد ذلك للورق، ومن أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبعها ربة المنزل ما يلي:
- السلق لورق الكرنب بدون ماء يتطلب في بادئ الأمر أن يتم التقطيع للورق بكل سهولة من خلال سكين ملائم مع إزالة الرأس تماما وتقطيع الورق لمربعات.
- الخطوة التالية هي أن يتم السلق للكرنب بعهد أن يوضع في الأكياس الحرارية ومن ثم يتم وضع الكرنب به مع إحكام الغلق وبعدها يتم وضع الكيس بالميكرو ويف.
- خمس دقائق فقط تحتاجينها حتى تتم خطوة التسوية للورق في الميكرو ويف، ومن ثم يتم إخراج الكيس الحراري.
- لا بد من التقليب للورق ثم إعادة إدخاله للميكرو ويف إذا تتطلب الأمر ذلك.
- الطرقة سريعة جدا ومن الممكن أن يتم إدخال الكرنبة بالكامل ومن ثم يتم السلق خلال دقائق إذا ما كان الحجم الخاص بالميكرو ويف يستوعب حجم الكرنبة كاملة.
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