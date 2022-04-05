مش بس لسان عصفور.. أفكار للشوربة في رمضان تقليدية ولكن بطريقة مميزة ستحبها أسرتك وتطلبها كل يوم

أفكار للشوربة في رمضان أمر هام تسعى لمعرفته جميع النساء المسلمات، حيث أن أطباق الشوربة شيء أساسي على السفرة، ويتم تناولها كنوع من المقبلات لفتح الشهية، وتتنوع أطباقها على حسب الوصفة، فمنها وصفات مصرية، وأخرى سورية، وبعضها من المطبخ الغربي، وكذلك التركي، لكننا سنقدم لكِ وصفات حساء مصرية سهلة الإعداد، ومفيدة للجسم.

أفكار للشوربة في رمضان

أولى وصفاتنا تتلخص في حساء اللحم التقليدي بثمار الطماطم، ومكوناتها كالآتي:

كيلو لحم

بصلة كبيرة وبصلتان صغيرتان.

حبتان طماطم كبيرة.

50 جرام دهن.

ملح وفلفل أسود وحبهان ورق لوري.

3 لتر ماء.

الطريقة

نضع إناء على النار؛ ثم نقطع الدهن ونضعه فيه، ثم نقلب حتى يذوب الدهن؛ بعدها نقطع البصلة 4 قطع، وتضاف على الدهن مع التقليب.

نغسل اللحم ويصفى ونضعه على البصل والدهن ويقلب معًا؛ ثم نضع البهارات كلها ما عدا الملح يتم وضعه بعد نضج اللحم نسبيًا.

تقطع الطماطم وتضرب بالخلاط.

تقلب اللحم والبصل حتى تنشف ماء اللحم.

نضع عصير الطماطم على اللحم ونقلب حتى تسبك الطماطم؛ نضع عليها الماء المغلي؛ وتترك على نار مرتفعة لمدة ربع ساعة، ثم نخفض النار حتى تمام النضج وتقدم ساخنة بالهنا.

أفضل شوربة في رمضان

الوصفة التالية تناسب بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض، ويصف لهم الطبيب تناول أطعمة خفيفة، وتفاصيلها كالآتي:

شوربة العدس

بصلة حجمها متوسط مقطعة.

جزرة متوسطة الحجم مقطعة.

حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب عدس أحمر.

6 كوب ماء

معلقة صغيرة كمون – فلفل أحمر – نعناع.

ملح – فلفل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة ونص كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

الطريقة

نضع وعاء على النار، وفيه زيت تشوح فيه البصل والجزر، والبطاطس يترك حتى يذبلوا.

نغسل العدس ويصفى ويضع على الخضار ونحمره لمدة 3 دقائق مع التقليب المستمر.

نضيف الماء عليهم؛ ونضع كل التوابل عليهم يقلب الخليط على النار يترك حتى ينضج كله لا يغطى الإناء أثناء الطهى حتي لا تغلي وتُسكب على البوتاجاز.

نضع في طاسة أخرى الزبد ليذوب، ونضع فوقها ملعقة الدقيق مع التقليب الجيد حتى يصبح كثيف.

نضع الخليط على شوربة العدس بعد نضج الخضار والعدس.

تضرب المكونات بالخلاط ثم تضع على النار لمدة دقائق أخرى ونبعده عن النار وتقدم ساخنة، وبالهنا.

من الوصفات السابقة عرضنا بعض أفكار للشوربة في رمضان تقليدية، لكنها مفضلة لكل بيت مصري، خاصةً الصغار.