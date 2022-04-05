لبشرة مشرقة.. ماسك الطماطم والنشا للوجه لبياض شاهق وصافي لتكوني انتِ الاميرة

يبحث عدد كبير من الأشخاص وبشكل خاص السيدات على الماسكات الطبيعية التي من دورها تفتيح البشرة وإعطائها مظهر جذاب خالي من العيوب، ومن ضمن الماسكات الطبيعية التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل بساطة ويساعد على الحصول على بشرة خالية تمامًا من العيوب والندبات هو ماسك الطماطم والنشا للوجه.

ماسك الطماطم والنشا للوجه

من أفضل الماسكات الطبيعية هو ماسك النشا والطماطم والذي يساعد في الوصول إلى بشرة فاتحة ومشرقة والقضاء على عدد كبير من عيوب البشرة والتي من ضمنها المسام الواسعة، ويعرف ماسك الطماطم والنشا بمميزاته الكثيرة للوجه ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة.

مكونات تحضير ماسك الطماطم والنشا

حبة طماطم مفرومة.

ملعقتان كبار من النشا.

يمكن إضافة أكثر من مكون الماسك يعمل على تغذية البشرة والحفاظ عليها مثل عسل النحل، الزبادي، عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا

في إناء كبير يتم إضافة كلًا من النشا والطماطم المفرومة ومزج أي مكون آخر مفيد للبشرة إذا أردت ومزجهم جيدًا مع بعض.

في البداية نغسل الوجه بشكل جيد عن طريق استخدام المياه الساخنة حتى يتم فتح المسام، ومتاح أيضًا استخدام فوطة مبللة بماء ساخن وتركها على الوجه لمدة تصل إلى 10 دقائق.

بعد ذلك تنشيف الوجه بطريقة جيدة من البخار والماء.

ثم يطبق الماسك على الوجه ويوزع جيدًا وتركه حتى يجف تمامًا على البشرة.

بعد ذلك يتم فرك الماسك من على الوجه جيدًا حتى يتم إزالته ثم يشطف الوجه جيدًا.

ثم باستخدام قطنة نظيفة ووضع ماء ورد عليها نقوم بتنظيف الوجه بعد شطفه من الماسك.

بعد ذلك من الأفضل القيام بهذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع حتى نصل على النتائج المرجوة.

فوائد ماسك الطماطم والنشا

يحد من افرازات دهون البشرة.

بينما يحد من وجود حب الشباب في الوجه.

علاوة على ذلك يعمل على زيادة ترطيب ونعومة البشرة.

أيضا يعمل على تنظيف البشرة وخلوها من الرؤوس السوداء.

في ختام مقالنا لقد عرضنا ماسك الطماطم والنشا للوجه والذي يحتوي على فوائد كثيرة للبشرة، ويمكن تطبيقه في المنزل بمكونات طبيعية موجودة في أي منزل دون تكلفة أو جهد.