معجزة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا في دقائق معدودة بدون رجوعة مرة أخرى

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وصفة الفازلين القضاء على الشيب المبكر من أهم الوصفات التي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما من الظهور للشيب المتناثر ما بين خصلات الشعر، ومن الممكن أن يكون هناك تخلص سريع من الشيب بالاستعانة بخلطة الفازلين المرطبة، والملونة طبيعيا للشعر، ومن خلال ما يلي نقدم توضيح لأهم المكونات الأساسية، والطريقة التي من الممكن اتباعها التحضير السريع للوصفة.
وصفة الفازلين القضاء على الشيب المبكر
الفازلين من الممكن أن يعزز قوة ولمعان الشعر كما أن وظيفته الأساسية في تلك التركيبة هي صبغ الشعر وتحسين مستوى نعومته كما أن نسبة التجاعيد بعد التطبيق تكاد تكون غير ملحوظة حيث تعتبر تلك التركيبة من التركيبات المثالية التي تعمل على التحسين من كل الخصائص الظاهرية للشعر، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نعرض أهم المكونات الأساسية للمقدار من الفازلين المزيل لخشونة الشعر،
من الممكن أن يتم تطبيق خليط الفازلين بعد تحضيره باستعمال المكونات الآتية:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من زيت زيتون.
- ملعقة حناء.
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة من مكون النشا.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- القليل من زيت الخروع.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم عمل خليط الفازلين من خلال الاستعانة بما سبق ذكره من مكونات، وأهم مكونات الخليط تعمل على تقوية لون الشعر طبيعيا وإزالة الشيب وفرد الشعر إذا تم الخلط بالطريقة القادمة:
- لا بد من إذابة الفازلين تماما.
إضافة النشا مع الحناء مع التقليب والمزج مع الفازلين.
- بعد الخلط ما بين كل المكونات نحصل على معجون من المكونات السابقة يسهل فرده على الشعر.
- تطبيق الخليط يكون من مرة إلى مرتين للمزيد من الاستفادة من الخليط.
- لا بد من ترك الخليط ما يعدل ربع ساعة ثم يغسل بعدها بالماء الفاتر مع الشامبو.
- لا بد وأن يكون هناك استمرار في التطبيق للخليط من الفازلين سابق الذكر حيث أنها وصفة تتيح لك الاستمتاع بأفضل لون ومظهر طبيعي للشعر وبدون ظهور لأي خصلات من الشعر الأبيض
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