نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتجديد السحور.. طرق مختلفة لعمل البيض وودعي الطرق التقليدية وكونى مجددة دوماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يشعر الناس بالملل من إعداد البيض، لكن يعتبر البيض من أكثر الأطعمة التي لديها أكثر من طريقة لإعدادها، وفي كل طريقة سيكون مذاق البيض شهي ولذيذ للغاية، وبالتالي سنقوم بتسليط الضوء على طرق مختلفة لعمل البيض داخل هذا المقال.

طرق مختلفة لعمل البيض

نبحث دوماً حول تجديد على مائدة السحور في رمضان إليكم أبرز الطرق المختلفة في عمل البيض والتي نالت إعجاب معظم الناس، وهذا ما سنقوم بسرده بهذا الشكل الآتي ذكره:

البيض المخفوق مع البطاطس والخضروات

المكونات:

4 بيضات.

1 حبة بطاطس.

نصف كوب من الجبن الشيدر.

ملح وفلفل أسود.

ربع كيلو جرام من السجق.

طماطم مقطعة شرائح صغيرة.

فلفل أخضر مقطع شرائح صغيرة.

بصل مقطع شرائح صغيرة.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بوضع بقلي البطاطس داخل الزيت، لكن قبل أن يتم نضجها بالشكل المطلوب، فهنا نقوم برفعها من على النار.

بعد ذلك على الجانب الأخر نقوم بوضع كمية من الزيت داخل إناء متوسط الحجم.

ثم نضيف به كافة الخضروات التي ذكرناها مع البطاطس.

بعد ذلك فيتم ترك المكونات على النار لمدة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

ثم نضيف السجق، وذلك مع التقليب المستمر.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض إلى المكونات، وذلك مع الخلط المستمر.

ثم بعدها نقوم بإضافة الجبن الشيدر، وبعد دقائق سيكون ليدنا أفضل مذاق للبيض بطريقة مختلفة.

البيض والطحينة

المكونات:

4 ملاعق من الطحينة.

بيض مسلوق.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون.

ثوم مفروم.

ربع كوب من البقدونس.

4 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بتقطيع البيض المسلوق إلى شرائح كبيرة، ومن ثم نضيف عليه الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة، حتى تتجانس المكونات معًا.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الطحينة، وذلك من خلال وضع الطحينة مع الليمون والمياه الدافئ، وذلك مع الخلط المستمر.

ثم نقوم بوضع الطحينة إلى البيض.

بعد ذلك نقوم بمزجهم جيدًا، وسوف يكون لدينا أفضل وأشهى مذاق مختلف للبيض.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم طرق مختلفة لعمل البيض، فيجب أن نعلم بأن البيض له أكثر من طريقة مميزة لإعداده، لكن يجب علينا الانتباه للمكونات وخطوات التحضير الخاصة بكل وصفة، حتى نتحصل على أفضل مذاق للبيض دون مواجهة أي فشل في ذلك.