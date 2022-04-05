نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ اسنانك من التسوس.. مكون رهيب في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وازالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الاسنان في المنزل من الممكن أن يتم من خلال أن يكون هناك اتباع لطرق طبيعية، وتلك الطرق تعد مفيدة جدا للتخلص من أي ألوان أو تصبغات على الأسنان ترجع إلى الإهمال في التنظيف للأسنان أول بأول، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن نستعملها للحصول على الأسنان بيضاء تماما ونقية وخالية من أي مظهر من مظاهر البهتان.

تبيض الاسنان في المنزل

تبيض الأسنان في البيت تتم من خلال استعمال مكونات متميزة في المنزل ومتواجدة باستمرار وتعطي أفضل نتيجة وأقوى أثر على الأسنان من دون أن تكون هناك أي أضرار على الطبقة السطحية لمينا الأسنان، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أقوى ما يمكن اتباعه للحصول على الأسنان خالية تماما من أي تواجد للبهتان أو الاصفرار ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح طرق مختلفة لها دور أساسي في بياض أسنان مثالي وبدون أي أثر جانبي.

تبييض الأسنان بالفحم

طريقة مثالية يمكنك تجربتها حيث يمكن استعمال مكون الفحم بعد أن يتم طحنه تماما للتخلص من أي بقع على الأسنان، وإزالة أي أثر للاصفرار أو البهتان عليها، ومن الممكن أن يتم تطبيق الفحم مرة يوميا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لبياض أسنان ملحوظ وخلال وقت وجيز.

تبييض الأسنان بالكركم

تبييض الأسنان من السهل أن نحصل عليه بعد تطبيق بودرة الكركم وتفريش الأسنان بواسطتها، وتعتبر تلك الطريقة مثالية، ومن الممكن الحصول عليها في أي وقت واتباعها حيث يمكننا أن نفرش الأسنان بشكل يومي بخليط الكركم، والذي له دور في تطهير الفم تماما، والتخلص من أي بكتريا تعد متسببة في اللون الأصفر للأسنان.

تبييض الأسنان بالليمون

من بين أقوى الطرق التي من خلالها من الممكن الحصول على الأسنان بيضاء نقية خالية من أي لون باهت ومن خلال فرك الأسنان بقشور الليمون من الممكن الحصول السريع على الأسنان الصحية شرط المواظبة اليومية على استعمال قشر الليمون.