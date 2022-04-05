احذروا قبل فوات الأوان.. وفاة عائلة بأكملها بسب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات

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وفاة اسره بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة التي من الممكن أن تتسبب في إحداث العديد من الإشكالات الصحية للجسم وهي الطريقة التي تتم بالقلي، حيث أن البطاطس التي يتم إعدادها بطرق صحية أفضل كثيرا، ولك طريقة القلي لها دور في التعزيز من إنتاج مادة كيميائية خطيرة وهي مادة الأكريلاميت تعد مادة قاتلة ومسرطنة فضلا عن أن البطاطس الخضراء أيضا قد يتجاهلها البعض ولكنها سامة جدا، وتتسبب بالكثير من المشكلات أهمها مشكلة التسمم الغذائي وفيما يلي أهم المخاطر التي من الممكن أن تتسبب فيها البطاطس المقلية أو المتعفنة.
وفاة اسره بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة
بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة السيئة من الممكن أن تتسبب في مشكلات بالقلب والتنفس ومشكلات بالأوعية الدموية كما أن البطاطس التي تطهى وهي متعفنة تتسبب في التسمم الغذائي الخطير حيث أن عدم الإسعاف باللحظة الحاسمة قد سيؤدي للوفاة فلا بد حال الإحساس ببعض المضاعفات التحرك بالمصاب سريعا لأقرب وحدة رعاية طبية، ومن الممكن أن تتسبب البطاطس التي قد أصابها التعفن، والبطاطس الخضراء في تلك المضاعفات الآتية:
مضاعفات لتناول البطاطس المتعفنة
البطاطس المصابة بالعفن من الممكن أن تتسبب في بعض المضاعفات الآتية:
- البطاطس المتعفنة تتسبب في الارتفاع بحرارة الجسم وآلام بالمعدة.
- آلام بالجسم ووهن عام بالعضلات مع عدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي.
- الإصابة بحالة من الألم العام بالجسم بالكامل وكل أعضائه.
- آلام حادة بالرأس والصداع مستمر.
- الإصابة بحالة من الإغماء المستمر، ومن الممكن أن يصاب الإنسان بحالة من التقلص بالبطن وتكون مستمرة وغير متوقفة.
- حالة من الإسهال الحاد المتسبب بجفاف الجسم.
طرق صحية لعمل البطاطس
- من الممكن أن تقومي بعمل وصفة من خضار البطاطس البوريه وهي سلق البطاطس، وتتبيلها بالبهارات المفضلة لديكِ مع إضافة الملح بالكمية المرغوبة، ومن الممكن أيضا أن يتم عمل وصفة البطاطس الويديجز التي يتم فيها سلق البطاطس لخمس دقائق فقط بعد غسلها جيدا وتقطيعها بعد السلق ووضعها في الصاج الملائم مع تتبيلها بالملح والزعتر وزيت الزيتون.
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