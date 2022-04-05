نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا في المقال التالي
كريم لبان الذكر اقوي كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد من التركيبات الطبيعية التي من الممكن أن يتم تعزيز البشرة بها وتطبيقها على الجلد فتعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري، والتخلص تماما من أي مظهر من مظاهر التجعد حيث أن التركيبة لها دور في عمل شد طبيعي للجلد للتخلص من العديد من المشكلات اتي قد تعتري الجلد وفيما يلي المزيد عن الوصفة ومكوناتها، والطريقة التي من خلالها من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع للخليط وتطبيقه على البشرة.
كريم لبان الذكر اقوي كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد
كريم من مكون لبان الذكر من أهم أنواع الكريمات الطبيعية، والتي من الممكن أن يتم من خلال تطبيقه الحصول على أفضل مستوى لنضارة البشرة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل خليط من تركيبة اللبان الذكر للتفتيح الفوري للبشرة، ومن خلال الآتي أيضا نوضح أهم المعلومات عن خطوات التحضير البسيطة لهذه التركيبة التي تعمل على تنقية مسام البشرة وحمايتها تماما من التعرض للتصبغ، وفيما يلي المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير والتطبيق للخليط.
مكونات لكريم لبان الذكر لتفتيح البشرة فوريا
للتبيض الفوري للبشرة يمكنكِ تحضير المكونات الآتية:
- ملعقة لبن الذكر المسحوقة.
- ملعقة من مكون جل الصبار.
- ملعقة صغيرة من زيت زيتون.
- ملعقة من قطرات عصير الليمون.
- ملعقة من مكون الفازلين.
- ملعقة زيت لوز حلو.
طريقة التحضير للتركيبة:
- تتم خطوة تذويب الفازلين ومكون جل الصبار فوق حمام مائي.
- لا بد من المزج ما بين مكوني الفازلين والجل مع مكون اللبان الذكر المطحون.
- تخفيف قوام الخليط بالزيوت الطبيعية قبل تطبيق الخليط على البشرة مع تدعيم الخليط بقطرات من الليمون.
- يتم وضع بقية المكونات مع التقليب الجيد حتى نتفادى أي تكتلات بالوصفة بسبب مكون النشا.
- تنتج تركيبة كريمية ناعمة من الممكن أن يتم تطبيقها بكل سهولة على البشرة، ومن خلال خطوات بسيطة يكون من السهل الحصول على البشرة نقية وفاتحة بعد التطبيق الفوري.
- من الممكن تطبيق الخليط مدة ربع ساعة على الوجه ثم غسله بالماء الفاتر.
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