نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق وبدون حلة ضغط مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي
فكرة عبقرية لتسوية اللحوم بسرعة البرق بدون حلة ضغط ومن دون أي استعمال لمكونات قد تكون غريبة وغير متوفرة في مطبخك، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نوضح أهم المعلومات عن أقوى المكونات التي من الممكن أن تستخدم للتخلص تماما من مشكلة بقاء اللحم لفترات طويلة على النار، ستقومي بالتسوية للحم وفي غضون أقل وقت ممكن، وفيما يلي مكون له القدرة على التسريع من التسوية للحم وفي وقت قياسي، كما سنقدم لك طريقة متميزة لتسوية اللحم سريعا.
فكرة عبقرية لتسوية اللحوم بسرعة البرق بدون حلة ضغط
لتسوية اللحوم بسرعة البرق وبدون أن تستخدمي حلة ضغط من الممكن أن تعمدي على استعمال مكون السكر فهو من المكونات التي لها القدرة على أن تسوي اللحم تماما وفي أقل وقت، حيث أن السكر يشير خبراء الطهي لكونه من أقوى المكونات التي تعمل على الإضعاف تماما من النسيج للحم وبالتالي تسهل تسويته على النار.
مكونات هامة لتسوية اللحوم الحمراء بسرعة
من الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتي ذكرها والتي من الممكن أن تيسر من التسوية للحم، وأهمها ما يلي:
- اللحم المراد تسويته.
- حبهان ومستكة.
- ملعقة صغيرة من أي نوع زيت نباتي.
- بصل وجزر وكرفس.
- ورق لورا.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة من الملح طعام.
- توابل اللحم.
- وعاء مناسب.
- لتر من الماء المغلي.
طريقة التسوية للحم
تسوية اللحم من أي نوع من الممكن أن تتم من خلال أن تستعيني بالكمية من المكونات السابقة مع ضرورة أن تقومي باتباع تلك الخطوات القادمة:
- لا بد وأن تقومي بالإحضار للقدر الملائم لتسوية اللحم.
- الخطوة التالية تكون بوضع كمية من الزيت حوالي ملعقة واحدة، ووضع الحبهان مع المستكة حتى تلاحظي رائحتهما ومن ثم قومي بإضافة شرائح اللحم المراد طهيها.
- الماء المغلي عليك إضافته.ترك المزيج من المكونات للغليان خمس دقائق قبل إضافة السكر.
- بعد الإضافة لملعقة السكر يتم وضع بقية المكونات مع ترك اللحم للتسوية مدة لن تزيد عن الساعة.
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