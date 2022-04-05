أحلي من الكوافيرات.. بملعقة نسكافيه اصبغي شعرك باللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشعر الأبيض بطريقة طبيعية

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صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تحضريها في منزلك للاستفادة من الأثر الطبيعي لخليط النسكافيه، ومن الممكن أن يتم عمل تلك الخلطة الطبيعية وتطبيقها بعد التحضير لها في البيت وبأقل الإمكانات، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيج النسكافيه الصابغ للشعر، وفيما يلي توضيح لأهم طرق التحضير للوصفة.
صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي
من الممكن أن تقومي بإعداد أفضل خليط طبيعي يصبغ الشعر من خلال استعمال النسكافيه ومن الممكن أن يتم عمل الخليط من خلال استعمال مكونات لها القدرة على التفاعل مع النسكافيه للحصول على خصلات الشعر باللون البني اللامع، ومن الممكن الاعتماد على مكونات بسيطة تساعد في التحسين من لون الشعر، والحصول على خصل الشعر ناعمة ومفرودة وكذلك بلون بني متميز للتعزيز من جمال وتألق الشعر، وتحسين لونه وبدون أي إضافة للكيماويات.
صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي
من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على الشعر بلون طبيعي أكثر مثالية ما يلي:
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقة حناء.
- ملعق زيت زيتون.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من الخل.
- وعاء ملائم.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم عمل الوصفة من خلال الاتباع لما يلي:
- استعمال الفازلين وتذويبه تماما بوضعه في وعاء بالميكرو ويف لثواني معدودة.
- وضع الفازلين مع النشا والحناء وكمية النسكافيه المتوفرة والتقليب ما بين المكونات.
- بعد التأكد من مزج كل المكونات التي قد سبق التعرف، ويتم تخفيف قوام الخليط باستعمال الماء الفاتر مع الخل.
- لا بد من التقليب الجيد بعد وضع كل المكونات حتى تحصلي على الخليط المتجانس والخالي من أي تكتلات.
- تطبيق الخليط يكون بفرده بشكل متساوي على الشعر.
- مدة التطبيق تكون ربع ساعة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.
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