أحلي من الكوافيرات.. بملعقة نسكافيه اصبغي شعرك باللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشعر الأبيض بطريقة طبيعية

صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تحضريها في منزلك للاستفادة من الأثر الطبيعي لخليط النسكافيه، ومن الممكن أن يتم عمل تلك الخلطة الطبيعية وتطبيقها بعد التحضير لها في البيت وبأقل الإمكانات، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيج النسكافيه الصابغ للشعر، وفيما يلي توضيح لأهم طرق التحضير للوصفة.

صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي

من الممكن أن تقومي بإعداد أفضل خليط طبيعي يصبغ الشعر من خلال استعمال النسكافيه ومن الممكن أن يتم عمل الخليط من خلال استعمال مكونات لها القدرة على التفاعل مع النسكافيه للحصول على خصلات الشعر باللون البني اللامع، ومن الممكن الاعتماد على مكونات بسيطة تساعد في التحسين من لون الشعر، والحصول على خصل الشعر ناعمة ومفرودة وكذلك بلون بني متميز للتعزيز من جمال وتألق الشعر، وتحسين لونه وبدون أي إضافة للكيماويات.

صبغ الشعر بالنسكافية للحصول على لون بني غزالي

من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على الشعر بلون طبيعي أكثر مثالية ما يلي:

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة حناء.

ملعق زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الخل.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم عمل الوصفة من خلال الاتباع لما يلي: