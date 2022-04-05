طريقة السمبوسة المقرمشة بدون أن تشرب زيت بتكات لأول مرة تعرفيها و أسهل طريقة لف بسرعة الصاروخ

يحاول الكثير من الناس في التوصل إلى مذاق السمبوسة المقرمش واللذيذ والمتعارف عليه في أشهر المطاعم المتخصصة في ذلك، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولاتهم بالفشل، لكن هذا الفشل سيتحول إلى نجاح تام، وذلك بعد عرضنا التفصيلي لأسهل وأسرع طريقة السمبوسة المقرمشة.

طريقة السمبوسة المقرمشة

لكي نصل للسمبوسة المقرمشة بشكل سهل وسريع، فيجب أن نقوم بالالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير والتي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي ذكره:

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

نصف ملعقة من الزبدة الذائبة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كمية من الماء البارد المخصص للعجن.

مقادير الحشوة

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقة صغيرة من التوابل.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.

سمبوسة البف المقرمشة

نقوم في البداية تجهيز عجينة السمبوسة، وذلك من خلال وضع الدقيق والنشا الزبدة والسكر والملح.

ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بصب الماء البارد بصورة تدريجية.

ثم نبدأ في عملية العجن، فيجب أن نتوصل إلى قوام متماسك بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستيك، وتركها حتى ترتاح لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

ثم وعلى الجانب الآخر نقوم بتجهيز الحشوة، وذلك عن طريق وضع كمية من زيت القلي داخل المقلاة، ووضعها على النار بدرجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المفروم، وبعد أن يتحول لون البصل إلى اللون الذهبي، فهنا تأتي خطوة وضع اللحمة المفرومة.

وبعد أن تنضج اللحمة ويتغير لونها، فهنا نقوم بوضع البهارات والبقدونس.

بعد ذلك نقوم بتركها على النار لمدة 5 دقائق، حتى تمام النضج.

ثم نقوم بتقطيع العجينة ونقوم بفردها، حتى نتحصل على قطع رقيقة للغاية من العجين.

بعد ذلك نقوم بوضع الحشو بعد أن يبرد داخل هذه القطع.

ومن بعدها نقوم بتشكيلها على شكل مثلث، ولأسرع طريقة لف يمكنكِ فرد جميع القطع المراد حشوها مرة واحدة على الرخامة أمامك.

بعد ذلك بوضع السمبوسة داخل مقلاة الزيت، ونقوم بإخراجها بعد أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

ثم وتقدم ساخنة.

إلى هنا نكون قد سردنا كافة التفاصيل التي تدور حول طريقة السمبوسة المقرمشة، فيجب استعمال المقادير التي عرضناها وبالتحديد النشا، وذلك بهدف التوصل إلى النتيجة المطلوبة، وفي النهاية سيكون لدينا مذاق شهي لهذا النوع من السمبوسة.