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تعرفي على أقوى كيراتين طبيعي لتحضير كريم النشا لفرد الشعر والتخلص من تجعيد الشعر والحصول على شعر ناعم وانسيابي، فالنشا من المكونات التي لها فائدة عظيمة في حياتنا سواء كانت بالنسبة للصحة أو بالنسبة للشعر والبشرة فيمكننا إدخاله في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بتحضير وصفة من أفضل الوصفات المفيدة للشعر والتي تقضي على أغلب مشاكله الصحية من التساقط والتقصف وغيرها. طريقة تحضير كريم النشا لفرد الشعر مقادير الكريم:- ست ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمس ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- ضعي النشا مع زيت الزيتون في وعاء مناسب ثم أضيفي العسل الأبيض إلى المزيج وقلبي كل المكونات حتى تتجانس تمامًا ويصبح قوامها كريمي.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء وابدئي في تطبيق الكريم على شعرك من الجذور حتى الأطراف بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين مع تغطيته بغطاء بلاستيكي ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم الدافئ وقومي بتطبيق الوصفة مرة كل أسبوع. أهم فوائد النشا للشعر وتتمثل فوائد النشا للشعر في كل مما يلي:- يعمل النشا على فرز الرأس للزيوت الطبيعية ويحتفظ بها لأطول فترة ممكنة مما يزيد من ترطيب الشعر ومنع والحد من هيشانه.

يساعد على تنعيم الشعر ويحد من التجعيدات ويسهل من عملية تصفيفه كما أنه يزيد من نضارته وإشراقه.

يعزز عمل الدورة الدموية في الرأس فيزيد من نمو الشعر بشكل صحي ويمنع تقصفه وتساقطه بغير مبرر.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في معالجة التهابات الرأس وخاصة الموجودة في فروة الرأس.

يقضي على القشرة المترسبة في الجذور والتي تعيق نمو الشعر وتطويله بشكل طبيعي.

يمد الشعر بطبقة عازلة ضد العوامل البيئية التي تؤثر في مظهره فتحميه من التهشم والتكسر بسهولة.

يساهم في تعزيز نمو بصيلة الشعر وتساعدها على امتصاص الكالسيوم بكميات كبيرة مما يزيد من تغذيته ونموه.

يحمي الفروة من الجفاف ويزيد من ترطيبها لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من أحماض الأوميجا ثري. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. بملعقة نشا افردي شعرك الخشن المجعد أقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين - ثقفني

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