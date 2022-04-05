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الفول المدمس من أشهر الأطباق التي لا غنى عنها على وجبة الإفطار في الأيام العادية، أما في شهر رمضان يعتبر طبق رئيسي على وجبة السحور، ولهذا يتم تحضيره في المنزل بمختلف وصفاته بدلاً من الحصول عليه من المطاعم وهذا للتوفير ولضمان تناول فول نظيف ومغسول جيدًا، ولا يقتصر الفول المدمس على فول سادة بل هناك فول بالسجق، وفول بالخلطة. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل المقادير: مقدار نصف كيلو فول.

نصف كوب عدس أصفر كبير.

ملعقة كبيرة من الكركم.

بصلة صغيرة شرائح.

حبة جزر مبشورة.

حبة طماطم متوسطة.

نصف حبة ليمون. خطوات التحضير: قبل البدء في تحضير الفول نقوم بنقع الفول في الماء لمدة ثمان ساعات.

بعد ذلك نقوم بتصفية الفول من الماء ونضعه في الدماسة.

ثم نضع العدس الأصفر، والبصلة المقطعة، والجزر المبشور وعصير الليمون على الفول.

نغطي الفول في الدماسة مع المكونات الأخرى بماء مغلي، ثم وضعه على نار متوسطة ليغلي الماء.

عندما تجف الماء نزودها مرة ثانية حتى نغطي الفول ثم نتركه على نار متوسطة لمدة سبع ساعات ونضيف الماء من فترة لأخرى عندما تجف.

بعد مرور الوقت يمكن تقديمه وإضافة التوابل والزيت له.

ويمكن أيضاً الاحتفاظ به في وعاء وتخزينه في أكياس في الفريزر لاستخدامه في أي وقت. طريقة عمل الفول الإسكندراني المكونات: كزبرة خضراء حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

ملعقة ملح صغيرة.

مقدار نصف ملعقة كمون صغيرة. مكونات دقة الثوم: فص ثوم واحد مفروم.

ملعقة خل كبيرة. طريقة تحضير دقة الثوم: نضع مقلاة بها زيت على النار حتى يسخن، ثم نضيف لها الثوم المفروم ونقلبه جيداً حتى يذبل، ونضيف له الخل ونقلبهم لثواني ثم نرفع الثوم.

نغسل كافة الخضراوات ونقطعها جيدًا ثم نحضر وعاء به سمن حتى تذوب على النار.

ثم نضيف شرائح البصل للسمن ونقلبهم جيدًا ليذبل البصل.

بعد ذلك نضيف كافة الخضراوات ونضيف الفول عليها ثم الخل، وصلصة الطماطم والدقة.

نقلب كل المكونات ونضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مرة ثانية على النار حتى تغلي.

ثم نخفق النار ونترك الخليط حتى ينضج، ثم نقدمه ونزين الطبق بالبقدونس المفروم. عمر شويل - جدة لسحور رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس المزبد على اصوله في البيت بطعم ولا اروع - ثقفني

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