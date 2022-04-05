نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل واعملي أحلي كوب سوبيا زي الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مشروب السوبيا البيضاء من اكثر المشروبات التي نتناولها في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن بودرة نقوم بشرائها من العطار، وإذابتها في اللبن البارد ثم خلطها في الخلاط، ولكن الآن ليست بحاجة لشرائها، حيث يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة، سوف تحصلين على بودرة السوبيا مثل الجاهزة تماماً، ولهذا سنقوم بشرح طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، فقط تابعوا الخطوات التي سنذكرها لكم في هذا المقال.

من السهل صنع وإعداد كميه وفيره من السوبيا داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة فإنها تعتمد على اللبن البودرة الذى له دور كبير فى تغذية وتقوية العظام والأسنان لإحتوائه على الكالسيوم والبروتين الطبيعى، كما أنه مشروب مفيد لصحه الجسم ويعطى الاحساس بالراحة والهدوء ويعالج حموضة وحرقة المعدة ويعالج الترجيع ويحسن التقلبات المزاجية ويعطى النشاط والحيوية بشكل ملحوظ .

مكونات عمل بودرة السوبيا في المنزل

نقبل على شراء العديد من المشروبات فى شهر رمضان المبارك وتعتبر من أهم العادات والتقاليد القديمة التى تربينا عليها فمن اشهر المشروبات، مشروب السوبيا الذى يمكن اعداده وتجهيزه داخل المنزل ولا يأخذ وقت أو جهد فى تحضيره فهو من المشروبات الصحية المفيدة للجسم التى تحتوى على الحليب المغذى للعظام والمفاصل .

1 كوب لبن بودر.

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب دقيق أرز.

1 كوب كريم شانتي بودر.

فانيليا بودر.

1 ملعقة كبيرة جوز الهند بودر

مقادير سوبيا الشيكولاتة البودر:

كوب لبن بودرة.

1/2 1 كوب سكر بودرة.

كوب دقيق أرز.

كوب كاكاو خام.

كوب كريم شانتيه بودر.

طريقة عمل بودرة السوبيا

نحضر وعاء عميق ونضيف اليه اللبن البودرة والسكر البودرة ودقيق الأرز وجوز الهند البودرة، والفانيليا والكريم شانتيه، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتجانسوا مع بعضهم.

نحضر برطمان زجاجي محكم الغلق ونضيف اليه بودرة السوبيا لنحتفظ بها.

ولكي تقومي بعمل كوب السوبيا مثل الجاهزة، كل ما عليكي هو وضع ملعقتين من بودرة السوبيا إلي لتر من اللبن البارد ثم ضعيهم في الخلاط اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على قوام السوبيا المناسب.

أما عن طريقة تحضير سوبيا الشوكولاتة

قومي بإضافة كل من لبن البودرة والسكر البودر والكاكاو الخام والكريم شانتيه ودقيق الارز في وعاء وقلبيهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

تجنبي إضافة جوز الهند البودر حتي لا تفقدي نكهة الشوكولاتة في السوبيا.

ثم قومي بحفظها في برطمان زجاجي وعند تحضيرها ضيفي ملعقتين من السوبيا إلي كوب اللبن واخلطيهم في الخلاط حتي يصبح كقوام السوبيا الجاهزة.

يعد مشروب السوبيا من المشروبات المشهورة والمفضلة لدي الجميع وبالأخص في شهر رمضان الكريم، ونظراً لطعمه اللذيذ يقبل كثير من الناس على شرائه من محلات العصائر، والبعض الأخر يقوم بشراء بودرة السوبيا من العطار، ولكي تقومي بتوفير ثمن الشراء اصنعي بنفسك بودرة السوبيا في المنزل بمكونات طبيعية بنكهة جوز الهند ونكهة الشيكولاتة والتي قمنا بذكرهم في هذا المقال بالأعلي.

من المشروبات المفضلة في شهر رمضان والتي تتواجد يومياً على المائدة هو مشروب السوبيا، حيث يتم شرائه من المحلات اهز نظراً لأن البعض لا يعلم كيف يتم عمله في المنزل، وعليه في هذا المقال قمنا بشرح طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، وبكل سهولة مثل محلات العصائر يذكر أن هذا المشروب يعمل على ترطيب الجسم كما أن مذاقه منفعش للغاية.

تعد العصائر من الأشياء الأساسية في شهر رمضان الكريم، وخاصة الخروب وعرق السوس، والسوبيا، وتعد السوبيا من ألذ المشروبات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص ويودون معرفة طريقة تحضيرها لتحضيرها في المنزل، وتناولها بشكل مستمر، كما أنها مفيدة جداً أثناء تناولها في السحور حيث أنها تقوي الجسم، وتجعله لا يشعر بالعطش خلال النهار.