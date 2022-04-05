نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
هناك بعض الحلويات التي لاغنى عنها في بعض الأوقات، والكنافة هي أهم الأنواع التي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، فقد يتم تناول الكنافة بعد الافطار بأنواعها المختلفة واشكالها المتنوعه، وأصبح هناك بعض الأنواع المميزة التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير وهي الكنافة بالمانجة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، والان تعرفو على كيفية القيام بعمل الكنافة بالمانجو بكل سهولة في المنزل، وسوف تصبح مثل الجاهزة بنفس الطعم والشكل.
مع بداية شهر رمضان الكريم، قد بدأ الكثير من النساء تهتم بالبحث عن اجمل والذ طرق تحضير الكنافة باشكلها المختلفة، والمميزة، ومن أهم هذه الطرق هي الكنافة بالمانجة التي يحبها الجميع، فهي بالفعل لها شكل رائع يجعلها هي الافضل للتقديم في العزومات، كما أن طعمها أيضًا مميز وممتع، والان سوف نعرض لكم خطوات تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة تمامًا.
كيفية عمل الكنافة بالمانجو في المنزل
ظهرت الكنافة بالمانجو من فترة ليست ببعيدة، ولكنها حققت شهرة، وشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس، وفي الغالب يتم شرائها جاهزة على الرغم من سهولة تجهيزها في المنزل بمكونات بسيطة وهي كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو كنافة.
- نصف كيلو من الكريمة الطبيعية أو الكريم شانتيه حسب الرغبة.
- اربع ملاعق كبار من السمن النباتي.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- كوبين من عصير المانجو المركز.
- كمية مناسبة من المانجة المقطعة الى مكعبات صغيرة.
طريقة التحضير
- في البداية لابد من تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة تمامًا، بحيث تصبح صغيرة وهايشة.
- أضيفي إليها السمن بعد ذلك، ثم قومي بالتقليب الجيد حتى يختلط السمن بكل كمية الكنافة.
- بعد ذلك احضري السكر وقومي برش الكنافة به بالكامل.
- افركي الكنافة بيدك جيدًا مرة أخرى ليختلط السكر بها.
- احضري صينية مناسبة.
- ادهنيها بالسمن، ثم قومي بوضع الكنافة بها ورثيها جيدًا.
- ادخلي الكنافة في الفرن حتى يتغير لونها تمامًا إلى اللون الذهبي.
- بعد ذلك اخرجي الكنافة، وضعيها في طبق بعد فركها مرة أخرى.
- احضري بعد ذلك قالب مناسب او طبق للتقديم كبير الحجم.
- ضعي طبقة من الكنافة في البداية، وصبي عليه كوب من العصير حتى يغطي الوجه كله، ثم ضعي نصف كمية الكريمة، ونصف كمية من المانجو المقطعة أيضًا.
- ضعي طبقة أخرى من الكنافة وافرديها، واضغطي عليها بيدك، ثم أعيدي وضع كوب العصير الاخر،ثم الكريمة، وقطع المانجو شكليها بالشكل المناسب.
- ادخلي الكنافة الى الثلاجة، واتركيها حتى تتماسك.
- يتم تقطيع الكنافة بعد ذلك وتقديمها بهذا الشكل.
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