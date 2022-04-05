طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات

هناك بعض الحلويات التي لاغنى عنها في بعض الأوقات، والكنافة هي أهم الأنواع التي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، فقد يتم تناول الكنافة بعد الافطار بأنواعها المختلفة واشكالها المتنوعه، وأصبح هناك بعض الأنواع المميزة التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير وهي الكنافة بالمانجة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، والان تعرفو على كيفية القيام بعمل الكنافة بالمانجو بكل سهولة في المنزل، وسوف تصبح مثل الجاهزة بنفس الطعم والشكل.

مع بداية شهر رمضان الكريم، قد بدأ الكثير من النساء تهتم بالبحث عن اجمل والذ طرق تحضير الكنافة باشكلها المختلفة، والمميزة، ومن أهم هذه الطرق هي الكنافة بالمانجة التي يحبها الجميع، فهي بالفعل لها شكل رائع يجعلها هي الافضل للتقديم في العزومات، كما أن طعمها أيضًا مميز وممتع، والان سوف نعرض لكم خطوات تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة تمامًا.

كيفية عمل الكنافة بالمانجو في المنزل

ظهرت الكنافة بالمانجو من فترة ليست ببعيدة، ولكنها حققت شهرة، وشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس، وفي الغالب يتم شرائها جاهزة على الرغم من سهولة تجهيزها في المنزل بمكونات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو من الكريمة الطبيعية أو الكريم شانتيه حسب الرغبة.

اربع ملاعق كبار من السمن النباتي.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوبين من عصير المانجو المركز.

كمية مناسبة من المانجة المقطعة الى مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير