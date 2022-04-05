نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص فسدق بمكون واحد بس.. طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق لجميع أنواع الحلويات روعه في المقال التالي

عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق، يمكن تحضير الفستق الكداب بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة وبأبسط المكونات التي تكون موجودة في كل مطبخ، والذي يمكن استخدامه كبديل الفستق فمن المعروف أن الفستق غالي الثمن كما يمكن استخدام الفستق الكداب في تحضير الحلويات العربية والأجنبية دون وجود فرق عن الفستق الأصلي. عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق طريقة تحضير الفستق الكداب ضعي كل المكونات وهي الماء والفول السوداني واللون في وعاء كبير وقلبيهم جيداً.

اتركي الفول السوداني منقوع لمدة 6 ساعات.

سخني الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

قومي بتصفية الفول السوداني من الماء ثم ضعيه على صينية الفرن واتركيه في الفرن من عشر إلى خمسة عشر دقيقة حتى يتمحص.

ثم أخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد قليلاً ثم ضعيه في محضرة الطعام واطحنيه.

يمكنك استخدامه كبديل الفستق في تزيين الحلويات. طريقة ثانية لعمل الفستق الكداب طريقة تحضير الفستق الكداب ضعي الفول السوداني في الخلاط الكهربائي وقومي بطحن الفول نصف طحنه، حيث يصبح عبارة عن قطع صغيرة.

ضعي في وعاء عميق روح فستق واللون الأخضر وقلبيه جيداً ثم أضيفي إليه الفول المطحون وقلبيه مجدداً بشكل جيد.

اتركيه في الوعاء لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى يندمج اللون جيداً.

ضعي الفول في صينية الفرن ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتمحص.

أخرجي الفول من الفرن واتركيه يبرد تماماً.

إذا لاحظتي ملمس الفول السوداني ناعم لا تقومي بطحنه مرة أخرى، أما إذا لاحظتي قطع الفول كانت كبيرة الحجم قومي بطحنه مرة أخرى.

ثم ضعيه في علبة تخزين نظيفة لحين وقت الاستخدام. طريقة ثالثة لعمل الفستق الكداب 6 أكواب فول سوادني.

كوب فستق.

ملعقة صغيرة لون أخضر بودرة.

ملعقة صغيرة روح فستق. طريقة تحضير الفستق الكداب ضعي الفول السوداني والفستق على صينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج.

ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد ثم اطحنيه في الكبة.

ضعي عليه اللون الأخضر وروح الفستق.

ثم قومي بتخزينه لحين الاستخدام. عمر شويل - جدة أرخص فسدق بمكون واحد بس.. طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق لجميع أنواع الحلويات روعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص فسدق بمكون واحد بس.. طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق لجميع أنواع الحلويات روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.